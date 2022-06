Le créateur des costumes Batman avec tétons justifie son design controversé

On a déjà beaucoup parlé de deux des films de super-héros les plus appréciés de l’histoire cinématographique récente, Batman Forever et Batman & Robin, deux productions dont Tim Burton et Michael Keaton se sont démarqués après avoir réalisé le rêve de nombreux fans les deux premiers versements de la franchise. Et l’un des nombreux aspects critiqués à maintes reprises dans ces deux films était la conception des costumes de leurs protagonistes, en particulier un costume de Batman qui, à chaque nouvel épisode, se démarquait davantage de sa personnalité sombre pour donner lieu à une sorte de costume, à chacun un de plus bizarre. Et l’une de ses caractéristiques les plus moqueuses était les mamelons du Batsuit.

Les tétons de Batman : objet de polémique

Maintenant, et après 25 ans depuis les films désastreux de DC, le créateur de costumes José Fernández a parlé de la controverse des mamelons des costumes Batman Forever et Batman & Robin Bat, mettant en vedette Val Kilmer et George Clooney, respectivement, expliquant ainsi à MEL Magazine ce qui l’a amené à concevoir ainsi les nouvelles apparitions du Chevalier Noir au cinéma :

« Avec le costume de Val Kilmer dans Batman Forever, les mamelons étaient l’une de ces choses que j’ai ajoutées. Ce n’était pas un fétiche pour moi, c’était plus influencé par les armures romaines, comme les Centurions. Et, dans les bandes dessinées, les personnages semblaient toujours peints à la bombe nus – tout était question d’anatomie, et j’aime pousser l’anatomie. Je ne sais pas exactement où j’avais la tête à l’époque, mais c’est ce dont je me souviens. Et donc, j’ai ajouté les mamelons. Je ne me doutais pas que ça finirait par provoquer tout ce remue-ménage », avoue l’artiste.

En ce qui concerne le costume Batgirl d’Alicia Silverstone dans Batman & Robin, il pensait que si Batman et Robin avaient tous les deux des tétons, la version féminine du costume devrait également les montrer. « Quand je les ai sculptés, tout le monde l’a remarqué, ou peut-être pas. C’était un peu torride, alors j’ai enlevé les tétons », explique l’artiste à propos de l’absence de tétons sur le costume de Batgirl. Quoi qu’il en soit, cette idée ne s’est pas concrétisée; à tel point que dans les différents costumes Batman ultérieurs, il n’y a aucune trace de mamelons.

