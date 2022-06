Les défis et missions de la semaine 1 de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite seront disponibles à partir du jeudi 06/09/2022 à 15h00 CEST. Ici, nous vous expliquons ce qu’est chaque défi et mission Fortnite de ce lot, extrait directement du jeu via le datamining. Nous vous laissons avec toutes ces informations juste en dessous:

Fortnite Saison 3: Missions fuites de la semaine 1

Récupérez Reality Seeds (0/3) – Récompense : 15 000 XP de saison

Infligez des dégâts aux adversaires avec un fusil de tireur d’élite désigné (0/200) – Récompense : 15 000 XP de saison

Modifiez un Whiplash avec des pneus tout-terrain et un déflecteur, puis détruisez des structures (0/50) – Récompense : 15 000 XP de saison

Dansez dans différents lieux de collision de dirigeables OI (0/3) – Récompense : 15 000 PE de saison

Obtenez un bouclier rebondissant sur les saltiñones (0/10) – Récompense : 15 000 PE de saison

Enregistrez des coffres dans Condo Canyon ou Tilted Floors (0/5) – Récompense: 15 000 PE de saison

Visitez Ground Zero sur un hors-bord (0/1) – Récompense : 15 000 PE de saison

Infligez des dégâts aux adversaires avec des mitraillettes (0/200) – Récompense : 15 000 XP de saison

Récupérer de la santé (0/300) – Récompense : 15 000 XP de saison

Tous ces défis et missions ont été ajoutés au système de fichiers Fortnite avec le patch 21.00, la première mise à jour de contenu du chapitre 3 de la saison 3. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, ces défis et missions seront disponibles à partir du jeudi 9 juin 2022 à 15h00. CEST sauf pour les deux derniers ; les missions hebdomadaires sont toujours au nombre de sept, mais à chaque tour hebdomadaire, Epic Games ajoute généralement quelques défis supplémentaires pour remplacer l’un des sept autres en cas de problème imprévu.

