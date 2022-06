Halo Infinite : la campagne coopérative arrivera en juillet, mais en bêta fermée

La coopération pour la campagne de Halo Infinite arrive plus tôt que prévu, mais pas tout à fait comme prévu. 343 Industries a confirmé qu’il sera disponible « dans le courant du mois de juillet », mais uniquement en version bêta et pour les utilisateurs inscrits au programme Halo Insider. Le studio veut qu’il commence à rouler comme l’a fait le multijoueur, qui a avancé son lancement de plus d’un mois, mais qui sort en version bêta (bien que dans son cas, public).

Heureusement, rejoindre le programme Halo Insider ne pourrait pas être plus simple. Cliquez simplement sur ce lien et inscrivez-vous. C’est gratuit et nous n’avons qu’à mettre notre email, préciser quels jours de la semaine nous jouons habituellement et offrir quelques détails sur les plateformes sur lesquelles nous le faisons (Xbox, PC, résolution…). Les membres inscrits commenceront à recevoir des invitations pour essayer la coopération à partir de juillet.

Halo Infinite, un autre jeu qui aurait dû être retardé

Dans un premier temps, le mode coopératif sera accessible à tous à partir de novembre, à la fin de la saison 2 du jeu en ligne. Considérant que Halo Infinite est sorti en décembre de l’année dernière, c’est près d’un an de retard sur les plans initiaux de l’équipe. La même chose se produit avec le mode Forge et les nouvelles pour sa ligne. La première saison du multijoueur a été un long, long voyage à travers le désert. Six mois (au lieu des trois prévus) de contenus au compte-drops, de prix exorbitants en magasin et d’abandons dans l’étude. Il est temps de continuer à s’armer de patience.

