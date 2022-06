Dmitri Glujovski, auteur de Metro 2033, recherché pour sa critique de l’invasion russe

La Russie a déclaré Dmitri Glujovski recherché et capturé. L’agence Reuters se fait l’écho de l’accession de l’auteur de Metro 2033 à la liste des cibles criminelles dans le pays, où il est accusé de « partager de fausses informations sur l’intervention militaire en Ukraine ». Glujovski lui-même a ensuite écrit plusieurs messages Telegram à différents médias dans lesquels il ajoute qu’ils le recherchent pour « discréditer les forces armées russes » et pour « avoir désigné Vladimir Poutine comme responsable du conflit ».

Il risque 15 ans de prison.

« Je suis prêt à répéter ce que j’ai écrit », a également ajouté l’écrivain. « Arrêtez la guerre ! Admettez que c’est une guerre contre une nation entière et arrêtez-la ! Glujovski, très critique dans les réseaux depuis le début de l’invasion et actuellement en exil, n’est pas la première figure recherchée par le ministère russe de l’Intérieur. Pourtant, c’est le premier nom du monde de la culture à faire partie de cette liste, jusqu’ici composée de journalistes et d’hommes politiques de l’opposition. S’il est reconnu coupable, l’auteur encourt des peines pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison.

Glujovski a toujours été étroitement lié au monde du jeu vidéo, où il a travaillé en étroite collaboration avec 4A Games sur l’adaptation de ses livres, avec des résultats brillants. Metro 2033 et ses suites, Last Light et Metro Exodus, sont trois jeux de tir exceptionnels se déroulant dans un futur post-apocalyptique où une guerre nucléaire a forcé les habitants de Moscou à vivre dans le métro pour éviter les radiations et les créatures de surface. . Comme il est triste de voir qu’à ce rythme, la réalité dépassera la fiction.

