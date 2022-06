Star Wars : Obi Wan Kenobi | « Vador va au-delà de ce à quoi nous sommes habitués »

Le troisième épisode de Star Wars : Obi-Wan Kenobi a apporté avec lui une réunion tant attendue. Dark Vador, le personnage joué par Hayden Christensen (et exprimé par James-Earl Jones), est de retour et plus en colère que jamais. Si vous n’avez pas vu le chapitre, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire, car il y aura des spoilers de l’intrigue dans les lignes suivantes. Si vous l’avez déjà fait, il est temps de découvrir pourquoi la scène du Seigneur Sith est si cruelle.

Après que la Troisième Sœur ait retrouvé Obi-Wan Kenobi, il a réussi à s’échapper in extremis, bien que le navire dans lequel il est monté ait pu être suivi par l’Inquisition Impériale. Le Maître Jedi s’est enfui vers la planète minière Mapuzo et a tenté de se cacher. Cependant, la colère de Dark Vador est difficile à esquiver. Son entrée dans la ville est d’une cruauté rarement vue dans Star Wars. Le personnage étrangle et casse le cou d’un enfant, même si selon le scénariste Joby Harold il s’est penché « un peu en arrière »

La rage de Dark Vador dans une séquence terrifiante

« J’ai un peu reculé là-dessus. Il était important de définir la colère et la rage de Vador. Il y a des décisions émotionnelles qui vont un peu plus loin que ce à quoi nous sommes habitués avec Vader. » Selon le scénariste, de la même manière qu’Obi-Wan n’est pas encore celui que l’on voit dans la trilogie classique, la même chose se produit avec les Sith.

« Il est personnellement impliqué dans cette chasse de la même manière qu’Obi-Wan est émotionnellement impliqué dans l’évasion. Quel véhicule pour exprimer sa rage quand on a Dark Vador et sa silhouette. C’est une séquence terrifiante. » L’écrivain met aussi en avant le sound design, qui joue avec le bruit de sa respiration et de ses pas.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi est disponible exclusivement sur Disney+. Le quatrième épisode est déjà visible en streaming à partir du 8 juin, tandis que les deux derniers seront diffusés dans les prochaines semaines.

