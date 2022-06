Preview Summer Game Fest 2022 : annonces possibles, durée, jeux et entreprises confirmées…

Ce n’est pas l’E3, mais comme si c’était le cas. Après l’apéritif State of Play, il est temps de voir ce que les grandes sociétés de jeux vidéo nous réservent pour les mois à venir. Il est temps de s’enthousiasmer pour les nouvelles annonces, de connaître la date de sortie des jeux les plus attendus de l’année et d’obtenir toutes les bandes-annonces et les détails sur ces titres appelés à nous garder collés à la commande dans un proche avenir. Quelques jours vertigineux s’annoncent pour tous les amoureux du secteur et notre première étape est le Summer Game Fest 2022.

Combien de temps dure le Summer Game Fest 2022 ?

Geoff Keighley, maître de cérémonie régulier des Game Awards, commandera ce jeudi 9 juin 2022, un streaming « entre 90 et 120 minutes » dans lequel plus de 30 entreprises nous donneront les dents longues avec leurs projets et surprises.

L’événement peut être suivi en direct sur les chaînes Twitch et YouTube des Game Awards. Chez Netcost, nous le couvrirons également minute par minute avec un spectacle en direct dans lequel les voix caramélisées de Fran Serrano Acosta et Salva Fernández nous accompagneront, qui seront ensuite suivies d’une multitude d’actualités, de reportages, de réflexions et de textes sur ce qui a été annoncé pour analyser l’actualité sous toutes ses coutures et approches possibles.

Summer Game Fest 2022 : entreprises confirmées

Plus de 30 entreprises ont confirmé leur présence à l’événement. Des géants de l’industrie comme Sony (est-il temps pour God of War : Ragnarok ?) aux développeurs indépendants comme Studio MDHR, dont la présence laisse peu de place à l’imagination (ils n’ont qu’un seul jeu en cours : Cuphead : The Delicious Last Course).

Bien que le carrousel historique attire l’attention (Activision, EA, Sega, Square Enix…), sûrement ceux qui donnent la surprise sont les secondes épées. Des noms comme Bloober Team (salutations à Silent Hill), Atlus, Bandai Namco, Devolver, Warner Bros. Games et bien d’autres. Même Xbox et Capcom n’ont pas voulu manquer l’occasion de montrer quelque chose pendant le gala, même si les deux ont leur propre événement (Xbox & Bethesda Games Showcase et Capcom Showcase, respectivement). Voici la liste complète des entreprises confirmées pour le Summer Game Fest 2022 :

Jeux 2K

Activision

Atlus

bandai namco

Bloober-Team

Capcom

Tache de café

Argent profond

Returnal numérique

Extrêmes numériques

Dotemu

Electronic Arts

Epic Games

FocusDivertissement

Géant de givre

Jeux humbles

Niveau Infini

Médiatonique

monHoYo

Netflix

Playstation

Fureur brute

Concentrateur de jeu Samsung

SEGA

Square Enix

Jeux Skybound

Vapeur

Studio MDHR

festival-tribeca

Jeux Warner Bros.

Xbox

Cette année #SummerGameFest présentera des événements, des activités et des mises à jour pour les fans de plus de 30 partenaires, et d’autres seront annoncés. Ce sera un grand mois pour les fans de jeux vidéo. Sois prêt! pic.twitter.com/vLaRGnbtBK – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 31 mai 2022

Summer Game Fest 2022, à quoi peut-on s’attendre ?

Bien que les surprises fassent partie de la beauté d’un événement comme celui-ci, Geoff Keighley nous a demandé de réduire nos attentes. La plupart d’entre elles seront des nouvelles sur les jeux que nous connaissons déjà et non des annonces de nouveaux jeux. « Nous avons beaucoup de bonnes choses à montrer, mais méfiez-vous des rumeurs folles que je vois là-bas », a déclaré le présentateur.

Pour garder la hype sous contrôle, rien de tel que de revoir les jeux qui ont confirmé leur présence au gala. Si nous n’attendons qu’eux, l’événement ne sera pas seulement intéressant, mais il nous surprendra aussi pour de bon. Dans l’annonce du Summer Game Fest, vous pouvez voir des noms comme Forspoken, la nouvelle exclusivité Square Enix pour PS5; Sonic Frontiers, le premier opus du hérisson dans le monde ouvert ; Le protocole Callisto, le prochain des créateurs de Dead Space ; Gotham Knights ou Le Seigneur des Anneaux : Gollum. Même Call of Duty a confirmé qu’il enseignerait le premier niveau de Modern Warfare 2 lors de la cérémonie.

De nombreux autres noms et jeux sont présents dans la bande-annonce : Saints Row, le surprenant reboot de la saga ; MultiVersus, les Smash Bros. avec des personnages de Warner comme Batman et les acteurs de Game of Thrones et Adventure Time ; Cuphead : The Delicious Last Course, son extension ; ou Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, cette ode aux classiques. Même les Midnight Suns de Marvel, le jeu de stratégie de Marvel et la présence de Star Wars.

La présence dans le trailer de certains jeux est un peu plus compliquée à expliquer. Ce sont les cas d’Elden Ring et d’Horizon : Forbidden West, qui sont sortis il y a quelques mois à peine. Feront-ils partie d’une bobine dans laquelle ils montreront les ventes et les notes ? Ou peut-être osent-ils parler de leurs extensions et DLC ? Nous entrons dans le domaine de la spéculation, et comme Keighley l’a déconseillé, nous ne vous laissons qu’une rumeur. Les créateurs de Hollow Knight: Silksong ont fait plusieurs retweets à l’événement. On ne dit rien et on dit tout.

Summer Game Fest 2022 : tous les jeux confirmés

Voici la liste des jeux confirmés par le compte officiel du Summer Game Fest :

Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision)

Cuphead : Le dernier plat délicieux (Studio MDHR)

Fortnite (jeux épiques)

Gotham Knights (Jeux Warner Bros.)

Honkai : Star Rail (HoYover)

Rossignol (charme binaire)

Nouveau jeu de stratégie de Frost Giant Studios

One Piece Odyssey (Bandai Namco)

Le protocole Callisto (Striking Distance Studios)

Warhammer 40K: Darktide (Fatshark)

Summer Game Fest 2022 : Dwayne Johnson, invité vedette

Il y aura de nombreuses célébrités et visages bien connus de l’industrie qui passeront par l’événement. Étant organisé par Geoff Keighley, il serait étrange que des gens comme Hideo Kojima ne se présentent pas. Même ainsi, cette fois, la grande star invitée sera Dwayne Johnson, qui fera une apparition pour faire une annonce liée à Fortnite et présenter la première bande-annonce de Black Adam, son nouveau film de l’univers DC.

A chaque fois que le Rock et les jeux vidéo resserrent les liens, sa première et inoubliable apparition dans le monde vient à l’esprit. C’était lors de l’E3 en 2000, lorsque l’acteur a présenté la Xbox originale avec un costume et des lunettes de soleil. Il y a même fait taire Bill Gates lui-même. l’histoire de ce monde. Y ferez-vous allusion ?