Summer Game Fest 2022 : tous les événements, horaires et où voir

Il n’y aura peut-être pas d’E3 2022 cette année, mais l’industrie ne s’arrête pas et il y a de nouvelles annonces à découvrir. Geoff Keighley profite une fois de plus de l’absence de la foire de Los Angeles pour offrir son propre spectacle au Summer Game Fest, un événement qui se tiendra dans un gala principal, bien que toute une série d’émissions d’entreprise et d’autres orbiteront autour de lui.

Ci-dessous, nous vous proposons le programme complet des prochains jours, avec leurs horaires en France, au Mexique et aux États-Unis. Nous vous fournissons également des liens afin que vous ne manquiez aucune des annonces.

Calendrier et calendrier du Summer Game Fest 2022

UploadVR Conférence VR | 8 juin à 17h00 (France), 10h00 (Mexique), 8h00 (États-Unis)

Voix noires dans les jeux | 8 juin à 19h00 (France), 12h00 (Mexique), 10h00 (États-Unis)

GameFest d’été | 9 juin à 20h00 (France), 13h00 (Mexique), 11h00 (États-Unis)

Returnal numérique | 9 juin à 00h00 (France), 17h00 (Mexique), 15h00 (États-Unis)

IGNExpo | 10 juin à 18h00 (France), 11h00 (Mexique), 9h00 (États-Unis)

Netflix Geeked Week (jeux vidéo) | 10 juin à 19h00 (France), 12h00 (Mexique), 10h00 États-Unis)

Pleins feux sur les jeux Tribeca | 10 juin à 21h00 (France), 14h00 (Mexique), 12h00 (États-Unis)

Collectif de guérilla 3 | 11 juin à 17h00 (France), 10h00 (Mexique), 8h00 (États-Unis)

Jeux sains directs | 11 juin à 18h30 (France), 11h30 (Mexique), 9h30 (États-Unis)

Salon des jeux du futur | 11 juin à 21h00 (France), 14h00 (Mexique), 12h00 (États-Unis)

Conférence des jeux Xbox et Bethesda | 12 juin à 19h00 (France), 12h00 (Mexique), 10h00 (États-Unis)

Salon du jeu sur PC | 12 juin à 21h00 (France), 14h00 (Mexique), 12h00 (États-Unis)

Collectif Guérilla 3.5 | 13 juin à 22h00 (France), 15h00 (Mexique), 13h00 (États-Unis)

Conférence Capcom | 13 juin à 00h00 (France), 17h00 (Mexique), 15h00 (États-Unis)

Présentation étendue des jeux Xbox | 14 juin à 19h00 (France), 12h00 (Mexique), 10h00 (États-Unis)

Le Summer Game Fest a confirmé toutes les entreprises qui participeront à l’événement. Découvrez-les ici. D’autre part, Xbox aura non seulement une diffusion principale, mais fournira également un direct étendu avec des informations plus détaillées sur tout ce qui est montré.

Source | VGC