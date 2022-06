Joker 2 officiellement confirmé : a déjà un script et un titre

Le réalisateur Todd Phillips a officiellement révélé que le deuxième film Joker est en préparation avec Joaquin Phoenix de retour en tête. Il l’a révélé via son compte Instagram, où il a publié une photo du script. Ecrit par Phillips lui-même, le cinéaste s’est à nouveau associé à Scott Silver pour écrire le scénario. Une autre information qui apparaît est le titre de la suite, Joker : Folie à Deux.

La publication Instagram comprend une deuxième image, montrant Joaquin Phoenix lisant le script avec une cigarette dans la bouche. À propos de l’intrigue elle-même, peu de choses ont transpiré, bien que l’on puisse déduire du titre qu’il continuera à se plonger dans la maladie mentale. La folie à deux est un trouble psychologique rare dans lequel un symptôme psychotique (paranoïa, délires, etc.) est partagé avec une autre personne. En cas d’en souffrir, plusieurs personnes interagissent avec une réalité fictive d’illusions.

Un film sans lien avec un autre DC

Le premier film a également été réalisé par Todd Phillips et offre un portrait différent du méchant classique de Batman. C’est un film indépendant qui n’est interconnecté avec aucune des productions se déroulant dans l’univers DC, il n’a donc aucune continuité avec le canon des longs métrages ou dérivés de Zack Snyder. Le Batman ne présente pas non plus le même Joker.

Avec la fusion entre Discovery et Warner Bros., tout semble indiquer que les nouveaux patrons viendront renforcer la gamme de produits audiovisuels de DC. Pendant ce temps, ils continuent de travailler sur des films comme Black Adam, Shazam 2, The Flash, la suite de The Batman, Aquaman 2, Supergirl et bien d’autres productions. Bien sûr, il y a des super-héros depuis un moment, également de Marvel, qui n’arrêtent pas de sortir des films et des séries.

Joker : Folie à Deux n’a toujours pas de date de sortie confirmée. La production a été initialement retardée en raison du script lui-même.

Source | IGN