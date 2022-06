Fortnite Saison 3 : double expérience en Mentions ; Tous les détails

Deux jours après le début de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite, Epic Games a déjà dû ajuster le rythme d’acquisition de l’expérience. Ce changement de la saison 3 de Fortnite n’affecte que les mentions. Juste en dessous nous vous disons ce que tout cela signifie :

Fortnite Saison 3 : Epic Games double l’expérience acquise avec les mentions

À 16 h 59 CEST le mardi 7 juin 2022, Epic Games a discrètement introduit des changements à Fortnite : ils ont doublé l’expérience acquise grâce aux éloges, qui sont des actions courantes que les joueurs peuvent effectuer dans des jeux comme tuer des ennemis ou ouvrir des coffres. Nous connaissons ce changement car il a été détecté par un bot sur le serveur NiteStats Discord, dédié au data mining de Fortnite.

Quelques heures plus tard, Epic Games, du compte Twitter de Fortnite Status, a reconnu ce changement à travers un tweet :

Nous avons entendu vos préoccupations concernant XP. Bien qu’il y ait de nouvelles quêtes en 21.10 et des événements pour gagner de l’XP tout l’été, nous voulons également que les choses se sentent mieux maintenant. Nous avons donc doublé l’EXP d’Accolade et accordé aux joueurs un bonus d’EXP suralimenté, pour maintenir la bonne humeur ! pic.twitter.com/2qyzP0DtSb – Statut Fortnite (@FortniteStatus) 7 juin 2022

« Nous avons entendu vos inquiétudes concernant l’expérience. Bien qu’il y aura de nouvelles quêtes dans le patch 21.10 et des événements permettant d’acquérir de l’expérience tout au long de l’été, nous voulons faire avancer les choses d’un cran dès maintenant. Nous avons donc doublé l’expérience gagnée grâce aux éloges, ainsi que d’ajouter à tous les joueurs une expérience surchargée, pour garder les bonnes vibrations ! ».

Les éloges sont un moyen résiduel d’acquérir de l’expérience, jamais le principal. Le principal est les Missions. La répartition de l’expérience acquise avec eux au cours de cette saison est la suivante :

Dans notre guide sur la façon de monter de niveau rapidement, nous résumons les changements par rapport à la saison précédente : il y a moins de types de missions au début de la saison 3 de Fortnite par rapport à la précédente, et, bien que les objectifs supplémentaires des jalons et des missions de saison donnent plus expérience, les missions individuelles donnent moins.

En général, les changements ont été pour le pire, d’autant plus que l’expérience nécessaire pour monter de niveau est passée de 75 000 XP par niveau à 80 000 XP par niveau pour les 200 premiers niveaux (ceux qui doivent être escaladés pour débloquer tout le contenu du Pass Battle et des récompenses supplémentaires).

En résumé, ces changements proposés par Epic Games n’affecteront pas trop la vitesse à laquelle nous gagnerons de l’expérience. Comme nous l’avons évoqué dans le paragraphe ci-dessus, il faut monter au niveau de la saison 200 pour tout débloquer. En tenant compte du fait que la saison 3 durera environ 100 jours, monter quelques niveaux par jour nous suffira.

Sources : NiteStats, Statut Twitter/FortniteFortnite Battle Royale, fait maison