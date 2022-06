Les développeurs de Diablo Immortal réfléchissent aux leçons apprises

La route vers l’enfer de Diablo Immortal a été celle qui, pour Blizzard, a commencé du mauvais pied. Sa présentation à la BlizzCon 2018 a été accueillie par des huées de fans espérant un nouveau titre Diablo pour leurs PC, associées à la stigmatisation du jeu mobile. Un peu plus de 3 ans se sont écoulés depuis cette présentation et après divers tests et retours de fans à l’entreprise, ils ont conduit au lancement d’un titre qui répond aux objectifs internes de Blizzard, mais qui intéresse également les fans.

Quelques jours avant son lancement, nous avons eu l’occasion de parler directement avec les personnes derrière le développement. Dans ce cas, nous avons discuté avec Wyatt Cheng, directeur du jeu, et Peiwen Yao, producteur exécutif, qui nous ont parlé de leur expérience dans le développement du jeu, ainsi que de la façon d’écouter les fans, qui ont aidé à présenter un jeu qui a été , selon ses développeurs, au goût des joueurs.

Les leçons apprises

« Je pense que notre vision de Diablo Immortal n’a pas changé », répond immédiatement Peiwen Yao après avoir demandé quelles leçons ont été apprises depuis son introduction. « Nous voulons apporter quelque chose de nouveau à nos joueurs, non seulement à nos anciens fans, mais aussi aux nouveaux. » Pour Wyat Cheng, entendre les commentaires des fans à chaque essai a été ce qui a aidé Diablo Immortal. « Pour nous, il s’agit de construire un jeu, ce qui est assez ambitieux, car il y a beaucoup de systèmes dans le titre auxquels les joueurs peuvent s’accrocher », a-t-il déclaré. « Je pense que cet épisode a beaucoup bénéficié des tests que nous avons pu faire. Nous avons organisé trois séries de tests publics au cours de la dernière année et demie, et nous avons apporté un certain nombre de changements pour l’améliorer. »

Un monde sombre pour tous

Diablo est un jeu multijoueur hardcore, avec des écrans, des statistiques et des connaissances assez profondes. Apporter cette expérience d’un jeu PC au mobile n’est pas une tâche facile, compte tenu de tous les changements qui doivent être mis en œuvre, mais en conservant son essence. Diablo Immortal se situe temporairement entre Diablo 2 et Diablo 3, et les fans trouveront « beaucoup de personnages familiers », mais il y a plus que de simples camées dans une expérience qui se veut équilibrée et accessible à tout type de joueur.

« Depuis le tout début, nous avons ce monde gothique sombre emblématique, et rien qu’en regardant les visuels, la cinématique, vous êtes immédiatement attiré par lui », a déclaré Cheng. « Nous vous accueillons et vous guidons. Nous avons beaucoup travaillé sur la première expérience utilisateur, c’est comme ça que nous aimons l’appeler, les 30 premières minutes du jeu. Cette première expérience utilisateur a fait l’objet de nombreuses révisions au cours de nos différentes périodes de bêta. » En termes de contrôles, Diablo Immortal peut être joué comme vous le souhaitez, et bien que Cheng ait souligné qu’il s’agit d’un « jeu mobile », beaucoup de travail a été fait pour apporter l’expérience avec différents périphériques. « Sur mobile, vous avez l’écran tactile. Fondamentalement, si vous pensez à celui-ci, à gauche, il y a comme une manette, puis à droite, vous avez les boutons de capacité. Nous avons ajouté la prise en charge du contrôleur et cela convient très bien », a déclaré Cheng. « Sur PC, nous avons pris le temps d’implémenter le click-to-move pour que les joueurs habitués aux précédents jeux Diablo puissent continuer à le faire. » « Nous l’envisageons comme un jeu mobile, pour le rendre plus accessible à davantage de personnes. Mais si vous voulez vraiment vous asseoir dans un endroit confortable avec un écran plus grand et que vous voulez apporter votre progression mobile sur votre PC et que vous voulez connecter votre manette, c’est là », a conclu Yao.

racine du mal

Enfin, un autre point qui a été abordé était celui qui a suscité la polémique parmi ses fans quel que soit le jeu : la monétisation et les microtransactions. Bien qu’il s’agisse d’un titre hérité comme Diablo, certains aspects du jeu actuel entrent dans l’équation, comme les microtransactions et même un Battle Pass, qui, selon les sondages de test de jeu « était également très populaire ».

« L’un de nos objectifs est d’offrir différentes façons de jouer », a déclaré Yao. « Vous devez garder à l’esprit que c’est un MMAORPG, vous devez jouer pour de vrai et vous devez entraîner vos compétences. Certaines personnes aiment les objets, achètent des choses comme les skins, ce qui est également très bien. » « C’est un jeu entièrement gratuit, auquel tout le monde peut jouer et s’amuser, mais nous avons également des plans très ambitieux pour le contenu post-lancement, et je pense que les joueurs le comprennent aussi, n’est-ce pas ? », a déclaré Cheng. « Nous ne vendons pas de bonus XP, nous ne vendons pas d’équipement, nous ne voulons pas contourner ces parties du jeu, nous voulons nous assurer que la meilleure façon de faire progresser votre personnage sera toujours de jouer au jeu . Pendant la bêta, nous avons testé la monétisation et je dirais que l’achat le plus populaire était l’offre spéciale que vous obtenez juste après avoir terminé le donjon de la tour oubliée. Au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire de la quête principale et traversez les donjons, il y a des offres totalement facultatives. »

Diablo Immortal est arrivé sur iOS, Android et PC le 2 juin.