Sortez les Joy-Con de votre iPhone : iOS 16 sera compatible avec les commandes de la Nintendo Switch

Vous avez un iPhone et une Nintendo Switch ? Cela vous intéresse : les commandes de la console japonaise seront compatibles avec l’arrivée d’iOS 16. La nouvelle version du système d’exploitation ajoute la possibilité d’utiliser à la fois votre paire Joy-Con et la manette Pro.

La nouvelle apparaît après que la société a lancé la première version bêta de cette nouvelle version auprès des développeurs. Lorsque vous les couplez avec votre iPhone, ils apparaîtront avec leur nom officiel dans la section Bluetooth.

En fait, la communauté a constaté que le support va jusqu’aux changements dynamiques Joy-Con, ce qui signifie que vous pouvez même jouer avec un seul. Dans le cas où vous jouez à deux et souhaitez donner le second à un autre joueur, le mobile détectera le changement après avoir appuyé sur la combinaison de boutons suivante : capture d’écran + accueil.

La prise en charge des commandes Nintendo referme en quelque sorte la boucle entamée ces dernières années. La Dualshock 4 et la manette Xbox One formaient le premier couple de celles utilisées par les principaux constructeurs de l’industrie du jeu vidéo. Avec l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X | S, le DualSense et le contrôleur Microsoft ont également trouvé leur place sur l’appareil mobile. Si vous avez Android, vous devez savoir que le support est déjà fourni.

Quand iOS 16 arrivera-t-il sur iPhone ?

La version bêta publique d’iOS 16 devrait sortir en juillet prochain, tandis que sa version stable aura lieu à l’automne 2022. Ci-dessous, nous vous laissons avec les modèles compatibles une fois qu’il sera publié (sans compter la nouvelle génération) .

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

Source : Macrumors