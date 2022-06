Tokyo Vice tombe amoureux de HBO: renouvelé pour une deuxième saison

HBO célèbre le succès de la première saison de Tokyo Vice pour confirmer une nouvelle importante : il y aura une suite. Le producteur la renouvelle pour une deuxième saison qui s’annonce « incroyable ».

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée d’amener les fans passionnés de la série une autre saison à poursuivre cette histoire policière intrigante et pleine de suspense se déroulant dans l’une des villes les plus dynamiques et les plus belles du monde », révèle HBO dans un communiqué de presse.

En revanche, HT Rogers, son créateur, explique qu’avoir travaillé sur le premier volet entouré des artistes participants « a été une expérience incomparable ». « J’ai hâte de retourner travailler à Tokyo avec nos brillants acteurs et notre équipe. Restez à l’écoute : des rebondissements arrivent dans l’histoire. »

Tokyo Vice, première saison désormais disponible sur HBO Max

La série est inspirée de l’histoire du journaliste américain Jake Adelstein, qui a partagé ses expériences avec la police métropolitaine de Tokyo contre les yakuza, la mafia japonaise. « La réponse phénoménale des téléspectateurs aux États-Unis et au Japon a été très gratifiante. Faire de cette série et la garder authentique a été un véritable travail d’amour de la part de nos acteurs et de notre équipe dévoués, et nous sommes ravis de pouvoir continuer l’histoire. »

La direction de la première saison porte le sceau de Michael Mann, qui a déjà fait de même avec des films notables tels que Miami Vice, Collateral et Heat. Il a été créé sur HBO Max le 7 avril; Vous pouvez maintenant le voir dans son intégralité dans le cadre de l’abonnement.

Le casting comprend des noms aussi flashy que Ansel Elgort (West Side Story, Baby Driver), Ken Watanabe (Godzilla : King of Monsters, Inception, The Last Samurai), Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Hideaki Ito et Odessa Young. Vous pouvez voir sa bande-annonce officielle sur ce lien.

Source : communiqué de presse (HBO Max)