Battlefield 2042 découvre ses nouveautés attendues de la saison 1

Battlefield 2042 recevra le premier contenu post-lancement huit mois après ses débuts sur le marché. La saison 1 tant attendue, sous le surnom Zero Hour, permettra aux joueurs d’accéder à une grille de nouvelles fonctionnalités sans frais supplémentaires. Nouvelle carte, nouveau spécialiste et ajout du battle pass ne sont que quelques-uns des éléments qui vous attendent à partir du 9 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Le contenu principal de la saison 1 de Battlefield 2042

Le catalogue de cartes s’étoffe avec Exhibition, un scénario qui se situe dans les Rocheuses canadiennes et qui proposera un combat équilibré sur terre et dans les airs. Le réseau de grottes est le principal moyen de se connecter avec le reste des zones ouvertes. Les falaises rappellent les sauts de Damavand Peak, l’une des cartes emblématiques de Battlefield 3.

Ewelina Lis rejoindra l’équipe de spécialistes. Le personnage se concentre sur la démolition de véhicules à la fois sur le terrain et là-bas. Son trait, Armor Hunter, lui permet de détecter les armures autour de lui. Il est équipé du lance-roquettes G-84 TGM, avec lequel vous pouvez diriger les missiles à la main après le tir. Les hélicoptères seront en bouillie si vous les emmenez vers eux.

Dans l’arsenal on retrouve le fusil de sniper BSV-M, qui ne passera pas inaperçu auprès des vétérans. Il sera accompagné de l’arbalète Ghostmaker R10 et du lance-grenades fumigènes. Le garage sera agrandi avec l’arrivée des hélicoptères RAH-68 Huron et YG-99 Hannibal.

L’introduction de la passe de combat suivrait la structure habituelle observée dans d’autres jeux multijoueurs. En gros, vous aurez 30 niveaux de récompenses gratuites ; si vous préférez le côté payant, l’acheter le prolongera avec 70 autres niveaux de contenu à tous les niveaux. Skins spécialisés, nouveaux looks d’armes… vous l’appelez.

Source : communiqué de presse (Electronic Arts)