L’E3 reviendra en 2023 en personne et numériquement

« Nous sommes ravis de revenir en 2023 avec un événement numérique et en face à face. » C'est avec ces mots que Stan Pierre-Louis s'est prononcé dans le Washington Post. Le président exécutif de l'ESA (Entertainment Software Association, l'organisateur de l'E3) est clair que la foire de Los Angeles n'a pas disparu de nos vies pour toujours.

Pierre-Louise admet la valeur d’événements comme la vitrine des jeux d’été de Geoff Keighley, mais pense qu’il y a encore de la place pour un spectacle en personne. « Je pense que toutes ces expérimentations que les entreprises de toutes tailles font pour mieux commercialiser leurs produits sont formidables, mais je pense qu’il y a de la place pour un événement en personne. Les deux sont importants, et je pense que l’E3 apporte un élément essentiel : la capacité de combiner tous les deux ».

Le président n’a pas confirmé beaucoup plus sur ce que sera le retour et comment ils parviendront à retrouver le prestige et l’importance d’antan. Les déclarations ont été produites lors de la présentation par l’ESA d’un rapport intitulé « Données essentielles sur l’industrie du jeu vidéo ». Dans ce document, et après avoir interrogé près de 5 000 citoyens américains, des données telles que 65% jouent à des jeux vidéo, 89% réduisent leur stress de cette manière, 88% améliorent leurs capacités cognitives et 61% assurent que cela les a aidés à se connecter avec votre famille .

Arrêtez de lier les jeux vidéo et la violence armée

Lors de la présentation des résultats du rapport, Pierre-Louise a tenu à condamner ceux qui associent les jeux vidéo aux fusillades et aux drames causés par les armes. « La science est claire depuis longtemps : les jeux vidéo ne sont pas une Source de violence dans le monde réel. Je pense que la meilleure illustration en est que les jeux vidéo ne sont pas seulement vendus aux États-Unis, mais dans le reste du monde. . Et jusqu’à présent, le seul pays où ce niveau de violence armée a été atteint, c’est nous. »

