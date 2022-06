PS Plus : les jeux gratuits de juin 2022 sont désormais disponibles sur PS4 et PS5

Les membres PS Plus peuvent désormais ajouter à leur bibliothèque les jeux gratuits de juin 2022. Jusqu’au 4 juillet, vous pouvez utiliser les titres suivants sans frais supplémentaires : God of War (PS4), Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) et Nickelodeon All Star Brawl (PS5 et PS4).

Les jeux PS Plus gratuits désormais disponibles sur PS4 et PS5 à partir de juin 2022

God of War pour PS4 – Du 7 juin au 4 juillet à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Naruto à Boruto : Shinobi Striker pour PS4 – Du 7 juin au 4 juillet à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Nickelodeon All Star Brawl pour PS5 et PS4 – Du 7 juin au 4 juillet à 11h00 (CEST). Télécharger les ici.

Collection PlayStation Plus, un cadeau supplémentaire pour les joueurs PS5

En plus de tous les jeux PS Plus gratuits de décembre qui sont désormais disponibles en téléchargement, les joueurs PlayStation 5 bénéficient d’une incitation exclusive supplémentaire, la PlayStation Plus Collection (Collection PS Plus), dont ils peuvent profiter tant qu’ils sont abonnés. Nous parlons d’une bibliothèque de 20 jeux vidéo «définitifs» du catalogue PS4 auxquels nous pouvons jouer sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Nous vous laissons la liste complète ci-dessous.

Jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterisé

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

jeux tiers

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

À partir du 22 juin, il y aura trois types d’abonnements. Vous pouvez lire tous les détails sur ce lien.

