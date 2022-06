Project M, le Heavy Rain des yakuzas avec des graphismes que vous n’avez jamais vus auparavant

Project M. C’est le nom du nouveau jeu de NCsoft, le développeur (et distributeur) derrière des sagas comme Guild Wars et Lineage. C’est une expérience narrative dans la lignée de Heavy Rain et du reste des titres de l’usine Quantic Dream. Ou ce qui revient au même, une proposition dont le gameplay est basé sur des événements rapides et qui parie tout sur son intrigue et ses graphismes à couper le souffle.

Nous savons tous que cette génération a commencé avec un moteur grippé et roule toujours vite. Vu le manque de stock de PS5 et Xbox Series (il n’y aura pas de consoles avant 2024), la plupart des développeurs préfèrent que leurs jeux sortent sur toutes les plateformes possibles, qu’elles soient neuves ou anciennes, et on s’habitue à des projets intergénérationnels qui ne finir d’exploiter le potentiel technologique des machines. Pour cette raison, des propositions comme celle-ci sont appréciées, des propositions qui rétablissent la foi dans un futur saut de niveau graphique.

Pour l’instant, Project M n’a pas de date de sortie estimée ni de plateformes confirmées. Peu de détails sur lui sont connus et comme il n’en a pas, le jeu n’a même pas de nom. Mais il est sûrement encore capable de capter votre attention avec cette première bande-annonce et l’histoire (et les graphismes) qu’elle y déroule.

Non-E3 commence

Le projet M pourrait être l’une des surprises du non-E3 imminent, connu sous le nom de Summer Games Showcase. Une semaine d’événements, de conférences et de streamings auxquels participeront presque toutes les entreprises du secteur pour annoncer des jeux et publier des nouvelles sur les sorties les plus attendues de 2022, 2023 et qui sait quand. Nous vous laissons avec un bref aperçu des dates les plus importantes de ces jours et nous vous rappelons qu’avec nous, vous pouvez suivre tout ce qui est présenté en direct, minute par minute et actualité par actualité.