Diablo Immortal est l’un des jeux les moins bien notés de Blizzard sur Metacritic

L’accueil de Diablo Immortal après sa sortie sur iOS, Android et PC a été plutôt hostile. La polémique des microtransactions est le énième problème auquel Blizzard Entertainment a été confronté ces dernières années. Malgré le fait que les huit analyses de la presse qui se retrouvent dans Metacritic lui donnent une note notable, la communauté n’a pas été aussi bienveillante : le titre a été victime de review bombing.

Cette pratique, de plus en plus répandue dans les versions majeures, est utilisée pour punir les entreprises avec des notes destructrices qui abaissent drastiquement la moyenne arithmétique. Au moment où cette news est écrite, la note n’atteint pas 1 (0,6/10) avec une base de 1 612 avis utilisateurs. Et comment se compare-t-il aux autres titres Blizzard ?

Diablo Immortel métacritique.

Blizzard est le moins bien noté

Pas le jeu vidéo le moins bien noté. Warcraft 3 : Reforged, la remasterisation ratée du classique de la stratégie, profite également d’une toute nouvelle 0.6, mais cette note s’élève à près de 31 000 notes. World of Warcraft : Burning Crusade Classic a un 0,5, même s’il convient de noter que dans ce cas, il n’est pris en charge que par 367 notes.

« Personne ne devrait soutenir un jeu qui vous demande de payer des centaines et des centaines de dollars pour jouer. Honte à vous, Blizzard », s’indigne l’un des joueurs. « Blizzard a passé beaucoup de temps et de recherches à consulter des experts en psychologie, afin qu’ils puissent proposer un modèle purement conçu pour obtenir votre argent », explique un autre.

Diablo Immortal fonctionne sous le modèle free-to-play sur iOS, Android et PC, c’est-à-dire qu’il peut être téléchargé gratuitement, mais il a des microtransactions. Selon les calculs effectués par YouTuber Bellula, vous aurez besoin d’au moins 110 000 $ pour mettre à niveau complètement votre personnage. Sans surprise, cela a été l’une des causes de malaise de la part de la communauté.

