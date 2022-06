One Piece annonce la plus grande pause de son histoire pour se préparer "l’arc final"

La pause arrive dans One Piece. La plus longue de son histoire, à égalité avec le fameux saut de temps. Cela a été confirmé par Eiichiro Oda lui-même, qui a assuré que c’était une année difficile et qu’il avait besoin de temps pour se reposer. Le mangaka veut faire une pause pour ce qui s’en vient : le 25e anniversaire de One Piece et la première de son nouveau film, One Piece Red.Ainsi, après le chapitre du 19 juin, il n’y aura pas de manga pendant quatre semaines.

Mais la nouvelle n’est pas seulement la durée de la pause, frappante en soi, mais l’une des raisons invoquées par Oda. « De plus, je veux prendre le temps nécessaire pour pouvoir clore au mieux l’arc final. » Cette phrase a déclenché toutes les alarmes parmi les fans. Le mangaka ne semble pas faire référence à la fin de Wano. Un autre arc commence-t-il en seulement trois épisodes, avec tout le fer que nous avons en attente ? Et ce nouvel arc… est-ce le dernier ?

💣 BOMBE 💣 le manga de #Une pièce allez PAUSE !! Nous aurons un nouveau chapitre la semaine prochaine et la semaine d’après, mais ensuite le manga s’arrêtera jusqu’au 25 juillet. Durant ce mois de repos, Oda donnera tout pour créer la SAGA FINALE de #Une pièce. pic.twitter.com/NNP1P783o8 — 🌞 Ċυгι 🌸 One Piece (@CuriosidadesOP) 7 juin 2022

Des questions et d’autres questions qu’Oda lui-même a sûrement voulu soulever exprès. Car bien que les batailles de Wano soient terminées et que nous soyons entrés dans sa dernière ligne droite (on connaît même le dixième membre des Chapeaux de Paille), il reste de nombreux complots à clore. Et même en le faisant, juste un arc pour tout ce qui reste ? Laugh Tale, Shanks, les confrontations avec Blackbeard et le gouvernement mondial, la résolution du Levely, etc., etc. Tout en un arc?

Oda a peut-être utilisé le terme « arc » pour désigner « saga ». Par exemple, la saga des Quatre Empereurs, la plus récente, a duré près de huit ans et englobé les intrigues de Zou, Whole Cake Island et Wano. Quelque chose comme ça aura plus de sens, bien sûr, mais nous devrons attendre que l’auteur lui-même nous éclaire.

La seule chose claire pour le moment, c’est que One Piece va connaître sa plus grosse rupture depuis celle entre les chapitres 597 et 598, publiée en 2010. Et quelle rupture ce fut ! Connu sous le nom de saut de temps, c’était le passage de deux ans dans le monde de Luffy et compagnie. Est-ce que quelque chose de similaire arrive?