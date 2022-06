Le manga Berserk continuera après la mort de son auteur

Malgré la mort de Kentaro Miura le 20 mai 2022, Berserk ne restera pas inachevé. Le magnum opus de l’auteur, l’un des seinen les plus influents de l’histoire, sera bientôt repris par Kouji Mori, mangaka et ami proche de Kentaro Miura. Cela a été confirmé par le magazine dans lequel la série était publiée, Young Animal, où la déclaration suivante a été publiée :

« Avant de mourir, Kentaro Miura a souvent parlé avec son ami Kouji Mori de l’histoire de Berserk et des épisodes qu’il avait en tête. Il a eu des discussions similaires avec son éditeur et le reste de l’équipe. C’étaient des conversations où il se posait des questions comme : « Est-ce que les gens seront surpris si je dessine quelque chose comme ça ? Et comment serait un personnage comme ça ? Une intrigue sur certains sujets serait-elle intéressante ?

Il n’a pas eu ces conversations comme derniers mots, mais dans le cadre de sa routine et de son quotidien. Cette routine a duré plus de 25 ans et nos pensées et nos cœurs sont pleins d’idées au moment où nous parlons. Nous avons également retrouvé des notes et des dessins qu’il n’avait pas publiés et qu’il a laissés en partant. Nous étions réticents à terminer l’histoire sans partager cela avec vous.

Comme il n’y a pas de brouillon, il sera impossible de faire un manuscrit identique à celui que Kentaro aurait voulu, mais nous essaierons de nous écarter le moins possible des mots dont nous nous souvenons. Ce n’est peut-être pas parfait, mais c’est le moyen le plus fidèle qui reste pour terminer le manga.

À partir du prochain numéro de Young Animal, nous publierons six autres chapitres pour terminer l’arc Fantasia / Elf Island. Ensuite, nous commencerons un nouvel arc. Nous continuerons à créditer Kentaro Miura, mais ajouterons Kouji Moir comme superviseur. »

Kouji Mori, le nouveau superviseur de Berserk

De son côté, Mori a également publié une note expliquant la situation :

« Il y a 30 ans, Miura m’a appelé et m’a dit « Je dois te parler de quelque chose que je veux dessiner ». Je suis allé chez lui pour parler et il était plus sérieux que d’habitude. Ce qu’il m’a dit était beaucoup de travail, mais je n’aurais jamais pensé qu’il jetterait un sans quitter la maison pendant une semaine, à ce moment l’histoire de Berserk a pris vie et assez étrangement, elle s’est développée avec peu de changement par rapport à ce dont nous parlions alors.

Comme vous pouvez le deviner, je connais l’histoire de Berserk jusqu’au bout. Pourtant, je ne peux pas dire que je suis capable de la dessiner rien qu’en la connaissant. C’est parce que seul le génie de Kentaro pouvait faire quelque chose comme ça. Mais d’une manière ou d’une autre, cette grande responsabilité est tombée sur moi. J’ai pensé à publier un article avec la fin et quelques illustrations qui l’accompagnent, mais cela n’aurait pas été à la hauteur de ce que m’a dit Kentaro.

Et puis j’ai reçu un appel.

L’équipe de Kentaro m’a demandé de jeter un œil au dernier brouillon inachevé. Je l’ai fait sans grand espoir de pouvoir aider, mais je l’ai fait. Tout était clair. Ils m’ont donc demandé de continuer et m’ont offert tout leur soutien. Et je pensais que je ne pouvais pas m’enfuir. Miura m’aurait grondé : « Avec tout ce que j’ai dit sur lui et au final tu ne l’as pas fait ! ». J’ai donc décidé. faisons-le Faisons-le correctement.

Je vous promets que je ne raconterai que les histoires que Miura m’a racontées et que je ferai de mon mieux pour retenir le plus de détails possible. Je ne ferai rien qui ne soit pas clair pour moi. Ce n’est pas parfait, mais je pense qu’on peut raconter l’histoire qu’il voulait raconter. Le talent de ses stagiaires est réel et même si beaucoup d’entre vous ne seront pas d’accord, je pense que Kentaro le serait. »