Scream 6 perd le protagoniste de la saga : Sindney Prescott dit au revoir

Le dernier film de la saga Scream a vu le retour de trois des personnages originaux du film de 1996. Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox ont repris leurs rôles de Sidney Prescott, Dewey Riley et Gale Weathers, respectivement. Cependant, l’actrice qui incarne Sid, le grand protagoniste, a confirmé qu’elle ne reviendrait pas pour Scream 6, comme l’a révélé Deadline.

« Malheureusement, il ne reviendra pas pour le prochain film Scream », a déclaré l’actrice. « En tant que femme, j’ai dû travailler extrêmement dur dans ma carrière pour m’affirmer, surtout en ce qui concerne Scream. » Comme il l’a souligné, l’offre qu’ils lui ont faite n’a pas été suffisamment satisfaisante pour envisager un nouveau retour.

« Je crois que l’offre qui m’a été présentée n’est pas équivalente à la valeur que j’ai apportée à la saga. Le laisser partir a été une décision très difficile. Je vous serai toujours reconnaissant et à tout ce que cette série m’a apporté au cours des 25 dernières années.

Sydney dans Scream (2022).

Un nouveau groupe de survivants

Le prochain film Scream mettra en vedette Hayden Panettiere dans le rôle de Kirby Reed, le même rôle qu’il avait dans le quatrième film. Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown et Mason Gooding rejoignent les nouveaux visages du casting, tandis que James Vanderbilt et Guy Busick écriront le scénario. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett occuperont le fauteuil du réalisateur.

La vérité est que Sidney Prescott a été la principale victime de Ghostface depuis sa première apparition à Woodsboro, bien qu’il ait réussi à survivre à toutes les attaques imaginables. Désormais, le témoin passera à d’autres personnages, qui devront faire face à de nouveaux tueurs en série. Celle qui fera une apparition sera Courtney Cox, comme l’a confirmé l’actrice elle-même.

La première est prévue pour le 31 mars 2023. Lisez la critique de Scream (2022) ici.

Source | date limite