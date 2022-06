Resident Evil | Quels jeux et séries sont en cours ?

Un monde plongé dans l’apocalypse zombie. Umbrella Corporation, la société pharmaceutique sournoise, a expérimenté sur la population de Raccoon City et a fini par détruire la ville et anéantir ses habitants. Toute cette histoire a été développée dans les différents titres de Resident Evil depuis ses débuts dans les années 90. Lors du dernier State of Play, Capcom a annoncé le remake du quatrième opus, mais ce n’est que le début.

Netflix, qui a déjà produit un produit d’animation CGI (Resident Evil: Infinite Darkness), est plongé dans le développement de la première série d’action en direct, dont la bande-annonce la plus récente a été diffusée à Netflix Geeked Week 2022, comme nous l’avons signalé à Netcost. Dans les lignes qui suivent nous passerons en revue les jeux vidéo, films et séries qui sont en préparation.

Resident Evil Village pour PSVR2 et extension de l’histoire

Ethan Winters pensait qu’après les événements de Resident Evil 7 : Biohazard, il pourrait mener une vie paisible avec sa femme Mia et leur nouveau-né. Tout change lorsque sa fille est kidnappée. Confus, le protagoniste suit la piste et arrive dans une ville sombre, l’un des principaux décors de Resident Evil Village pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Google Stadia.

Nous savons que Capcom travaille sur une extension de l’histoire, mais la société japonaise a révélé que le projet sera adapté au PSVR2, les nouvelles lunettes de réalité virtuelle pour PlayStation 5. Il ne s’agit pas d’un mode supplémentaire, mais d’une adaptation complète de l’ensemble du jeu. , qui nous permettra de nous plonger dans l’horreur d’un point de vue immersif.

Remake de Resident Evil 4

Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, a dit un jour que si le quatrième opus sortait sur une plate-forme autre que la GameCube, il se couperait la tête. Le temps a montré que Capcom ne se souciait pas trop que son cou soit en danger, car il l’a publié sur tous les systèmes existants. Bien que Mikami ait quitté Capcom il y a de nombreuses années, son travail demeure et reviendra dans le remake de Resident Evil 4 pour consoles et PC.

Leon S. Kennedy arrive dans le sud de de France pour faire face à une nouvelle menace. Les habitants de la ville sont devenus des êtres erratiques qui n’hésitent pas à utiliser leurs tronçonneuses ou tout autre outil dont ils se servent pour tuer. Le classique de l’action-horreur de Capcom revient avec un nouveau look graphique et la promesse de tirer parti des plateformes actuelles.

Resident Evil (Netflix)

Après la première de Resident Evil : Welcome to Raccoon City, le reboot cinématographique de la saga, Netflix diffusera la première série en action réelle. Avec une première saison de huit épisodes, la série ne suit pas le canon officiel, elle peut donc sortir de l’intrigue et explorer différents concepts.

Jade et Billy Wesker sont les filles d’Albert Wesker, l’un des méchants les plus légendaires de la saga Resident Evil. Dans cette série, les femmes seront témoins des sombres secrets de leur père, qui conduiront la ville de Raccoon City au désastre absolu : des zombies, des araignées géantes et tout un ensemble de créatures monstrueuses détruiront tous les survivants. Sa première ? Le 14 juillet 2022 sur Netflix.