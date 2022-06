Star Wars : Obi-Wan Kenobi récupère un Jedi mythique, qui est-il ?

Le troisième épisode de Star Wars : Obi-Wan Kenobi est disponible sur Disney+ depuis mercredi dernier, la série a donc déjà atteint sa moitié. Maître Kenobi vient de découvrir une terrible vérité et a échappé de justesse à l’Inquisition impériale, mais sa fuite vers la planète minière Mapuzo ne le garde pas des griffes de Dark Vador. Au cours de son séjour, il découvre une inscription de Maître Quinlan Vos. Qui est-ce?

Ce personnage est brièvement apparu dans Star Wars Episode I : La Menace Fantôme, bien qu’il ait ensuite été ramené dans des produits avec The Clone Wars, Dark Vador : Dark Lord ou le récent roman Star Wars : Brotherhood. C’est un Jedi très particulier, car il est aligné avec le groupe de Chevaliers qui n’est pas d’accord avec de nombreuses décisions prises par l’Ordre Jedi.

Quinlan Vos et Obi-Wan Kenobi dans The Clone Wars.

Quinlan Vos, un Jedi peu orthodoxe

Avant la chute de la République Galactique, Quinlan Vos, originaire de la planète Kiffu, est devenu l’apprenti de Maître Tholme. Il acquit le rang de Chevalier Jedi et se distingua par une capacité très caractéristique : il était capable de visualiser la mémoire des êtres vivants simplement en touchant des objets avec lesquels ils avaient interagi dans le passé. Avec ce pouvoir, il est naturel que ses supérieurs l’affectent à des missions dans lesquelles l’enquête était cruciale, il a donc effectué des missions au sein des mondes criminels. Ainsi, il entretenait une certaine relation avec la police et servait de lien entre l’Ordre et les autorités.

Utilisant des méthodes peu orthodoxes, Vos n’est jamais complètement tombé du côté obscur, bien qu’il ait souvent flirté avec le côté obscur de la Force. On sait qu’il a survécu après que Palpatine a émis l’Ordre 66, mais au-delà de cela, son sort pendant l’Empire Galactique est inconnu. C’est l’une des cibles prioritaires des Inquisiteurs Impériaux, ce qui laisse présager sa survie.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi diffusera son quatrième épisode le mercredi 8 juin.

