Capcom Showcase annoncé pour le 13 juin : des infos sur les jeux déjà annoncées

Cela ne fait que quelques jours depuis l’annonce de Resident Evil 4 Remake dans le State of Play PS4 et PS5, mais Capcom a encore quelques surprises dans sa manche. La société a révélé que le 13 juin, elle organisera le Capcom Showcase, un événement de streaming au cours duquel elle se plongera dans des titres déjà annoncés. Selon le site officiel, il durera environ 35 minutes et aura lieu à partir de 00h00 (CET).

La société japonaise, qui a également présenté un premier aperçu de Street Fighter VI lors de l’événement Sony, a signalé que le streaming peut être suivi via ses chaînes officielles sur YouTube et Twitch. Ci-dessous nous vous proposons les horaires ventilés par pays.

À quelle heure est le Capcom Showcase ?

France (Péninsule et Baléares) : à 00h00

France (îles Canaries) : à 23h00

Argentine : à 19h00

Bolivie : à 18h00

Brésil : à 21h00

Chili : à 18h00

Colombie : à 17h00

Costa Rica : à 16h00

Cuba : à 18h00

Equateur : à 17h00

El Salvador : à 16h00

États-Unis (Washington DC) : à 18h00

États-Unis (PT): à 15h00

Guatemala : à 16h00

Honduras : à 16h00

Mexique : à 17h00

Nicaragua : à 16h00

Panama : à 17h00

Paraguay : à 18h00

Pérou : à 17h00

Porto Rico : à 18h00

République Dominicaine : à 18h00

Uruguay : à 19h00

Venezuela : à 18h00

En plus de Street Fighter VI et Resident Evil 4, Capcom vient de dévoiler une version PSVR 2 de Resident Evil Village, le dernier jeu vidéo de la série. Il a également Exoprimal dans la chambre, un multijoueur post-apocalyptique et futuriste plein de dinosaures.

