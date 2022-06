One Piece : 15 ans depuis le moment qui nous a tous fait pleurer

Avouons-le, nous avons beaucoup pleuré (mais beaucoup) avec One Piece. De Je veux vivre ! de Robin au traumatisme d’Ace. Mais s’il y a un moment de larmes que nous n’avons vu dans aucune autre série, c’est la mort du Going Merry. Qui nous aurait dit que nous pleurerions la perte d’un navire. D’un bateau ! Mais l’appeler ainsi serait faux. Le Going Merry a été pendant de nombreuses années un autre nakama des chapeaux de paille.

Ces jours-ci, c’est le 15ème anniversaire des adieux de Merry, du « J’aurais aimé vous emmener un peu plus loin » et « J’ai été très heureux grâce à vous tous ». Parce que c’était le 3 juin 2007 lorsque l’épisode 312 de One Piece a été diffusé. Intitulé « Les chutes de neige dans la mer des adieux », ce chapitre a mis fin à l’arc d’Enies Lobby et nous a laissé une cicatrice sur le cœur qui ne guérira jamais complètement.

One Piece : plus de 1000 chapitres plus tard, le meilleur reste à venir

Bien que 15 ans se soient écoulés depuis ce moment et que la série ait déjà dépassé les 1000 épisodes, One Piece continue de nous faire vibrer comme alors. Depuis le début de l’arc de Wano, l’animation a connu le plus grand saut de qualité de son histoire, le 1000e épisode étant considéré comme l’un des plus beaux de toute la série et la bataille actuelle sur le toit contre les yonkous qui gagnent leur vie en est une. des plus spectaculaires de la série.

L’anime n’avait jamais été aussi ambitieux et prudent sur le plan visuel au cours de ses plus de vingt ans de diffusion. Avec l’aide de Tatsuya Nagamine (responsable des films One Piece Z et Dragon Ball Super : Broly), Toei Animation a redynamisé le travail et banni tout signe de fatigue. Entre les avancées techniques et le dessin et la conception de ce qui se passe dans le pays de Wano, un hommage continu à Hokusai et à la peinture japonaise ukiyo-e, l’animation One Piece brille comme jamais auparavant et est capable de regarder de vous à n’importe qui.

Mais si visuellement on en profite plus que jamais, au niveau de l’intrigue ça va encore mieux. Nous sommes face à l’un des points forts de l’anime. Wano semble sur le point de clore des intrigues qui traînent depuis des années et jetteront vraisemblablement les bases de ce qui sera la dernière ligne droite de One Piece. La bataille tant attendue contre la vengeance de Kaido et Kinemon, préparée depuis des années (Punk Hazard —2013—, Dressrosa —2014—, Zou —2016—) ; la résolution de l’Alliance pirate avec la loi et la pire génération (en équilibre précaire depuis 2012) ; la dernière mésentente avec Big Mom et l’incorporation définitive de Jinbe (thèmes récurrents depuis l’arc de l’Île des Hommes-Poissons, de 2011).

Wano est la conclusion de plus d’une décennie d’intrigues, ce que nous rêvons de voir depuis le saut de temps du chapitre 516. Luffy contre le New World.