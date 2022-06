Annonce de l’extension de la vitrine des jeux Xbox et Bethesda ; date et heure du deuxième événement

La Xbox est sur le point de sa présentation habituelle dans le cadre du Summer Game Fest (et précédemment de l’E3). La division a confirmé qu’elle organiserait une prolongation de son gala principal deux jours plus tard, soit le 14 juin à 19h00 (CEST).

« Nous partagerons de nouvelles bandes-annonces, des regards plus approfondis sur les actualités présentées lors de la vitrine des jeux Xbox et Bethesda, et parlerons à certains de vos créateurs de jeux préférés », révèlent-ils dans une entrée publiée sur Xbox Wire. La diffusion prendra « environ 90 minutes » et pourra être suivie sur les principaux canaux de communication Xbox, tels que Twitch et YouTube.

N’oubliez pas que l’événement principal du 12 juin à 19h00 (CEST) montrera « tout ce que vous voulez savoir sur le catalogue de jeux à venir sur Xbox et PC, y compris les prochaines versions sur Xbox Game Pass et plus encore ». Découvrez plus de détails en cliquant sur ce lien.

À quelle heure le Xbox & Bethesda Games Showcase Extended commencera-t-il dans le monde entier ?

Marquez le 14 juin sur le calendrier dans les créneaux suivants.

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

