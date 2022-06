Diablo Immortal : la mise à niveau d’un personnage au maximum coûte 110 000 $

110 000 $. Le youtubeur Bellular a fait le calcul. C’est ce qu’il en coûterait pour mettre à niveau complètement un personnage Diablo Immortal basé sur des micropaiements. Dans une vidéo intitulée « This Has Gotta Stop », Bellular explique qu’il existe certaines gemmes légendaires dans la phase finale que vous ne pouvez pas obtenir à moins de passer à la caisse, et en acheter suffisamment pour maximiser votre construction peut coûter jusqu’à 110 000 $.

Diablo Immortal subit un bombardement critique dans Metacritic

Les données de Bellular servent à illustrer la colère actuelle de la communauté contre le jeu. Les microtransactions de Diablo Immortal rendent les fans fous et beaucoup ont décidé de montrer leur colère en l’évaluant mal sur MetaCritic. A l’heure où j’écris ces lignes, le nouvel opus de la saga affiche une note moyenne de 0,8, très loin des 81 atteints dans la presse, où ces politiques étaient déjà prévenus. « Diablo Immortal est agréable si vous pouvez ignorer toutes les conneries mobiles », a déclaré Kotaku dans sa critique.

Chez Netcost, nous attendons de proposer son analyse finale, mais nous devons admettre que nos premières impressions avec le jeu ont été très positives. Nous nous sommes sentis comme le diable que nous connaissons tous emballé dans un appareil de poche.

Source | VGC