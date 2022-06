Appel du devoir : Warzone Mobile | Les premières vidéos de gameplay sont filtrées

Il y a tout juste un mois, Activision Blizzard annonçait le développement de Project Aurora, l’adaptation mobile de Call of Duty : Warzone. Le nouveau jeu vidéo pour terminaux iOS et Android sera une version différente de l’original et sera développé par son propre studio spécialisé dans ce type de produit. Bien que rien n’ait encore été montré sur le jeu lui-même, l’utilisateur de Twitter Rebs Gaming a publié plusieurs vidéos divulguées, décrivant le gameplay et quelques informations supplémentaires.

Les clips ont fait surface en ligne et proviennent, rapporte Gaming Bolt, d’un alpha fermé. À en juger par son apparence, il reste encore beaucoup de travail à faire. Malgré tout, les courtes vidéos présentent différentes armes, cartes et moments d’action. Au moment où nous publions cette nouvelle, les différents clips n’ont pas encore été supprimés de Twitter, même s’il est prévisible que cela se produira. Ils ont également été publiés sur Reddit.

Lors de l’annonce du jeu, Activision Blizzard a confirmé une alpha fermée uniquement disponible pour un nombre limité de participants. Ils ont dit qu’il ne serait accessible que sur invitation, mais qu’au fur et à mesure qu’ils atteignaient leurs objectifs de développement, ils continueraient à ajouter plus de joueurs.

L’avenir de Call of Duty: Warzone, mobile et suite

Infinity Ward, les créateurs originaux de Call of Duty: Warzone pour PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, reviendront pour reprendre le projet. Le développeur travaille sur une nouvelle version, qui marquera apparemment un avant et un après, comme s’il s’agissait d’une suite. Ils n’ont pas encore annoncé de date de sortie, bien que le jeu puisse toujours être téléchargé gratuitement car il suivra le modèle free-to-play.

La date de sortie du projet Aurora n’a pas été révélée. En la página oficial, han comentado esto al respecto: “Confiad en nosotros, no podemos estar más entusiasmados de ofrecer esta experiencia emocionante a los jugadores de móviles de todo el mundo, pero aún no hemos anunciado siquiera el título todavía y no disponemos de una date de sortie ». Il y aura des mises à jour plus informatives « avant », bien qu’elles n’annoncent pas la date tant qu’elle n’est pas prête.

Source | Boulon de jeu