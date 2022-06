Spy × Family : Episode 10 Saison 1 : Date de sortie, heure et où le regarder en ligne

Spy x Family est devenu l’anime du moment et on ne peut s’empêcher de répéter que vous montez sur le navire de la famille Forger maintenant qu’il vient de mettre les voiles. Avec seulement neuf épisodes diffusés à ce jour, Anya et compagnie ont déjà gagné une place dans nos petits cœurs et nous avons hâte de voir quelles nouvelles aventures attendent ce groupe fou d’espions, d’assassins et de télépathes. Passons rapidement en revue quand et où regarder son prochain épisode, Spy x Family 10, gratuitement.

Où regarder Spy x Family gratuitement ?

Spy x Family peut être visionné gratuitement sur Crunchyroll, où il suit le taux de diffusion japonais et présente un nouvel épisode tous les samedis après-midi.

Cet épisode 10 arrivera le 11 juin à 17h30 (heure locale française) et fait partie d’une première saison composée de 25 épisodes, même si une pause estivale est prévue après le numéro 12, il ne nous reste donc plus que trois samedis de diffusion. devant sans interruption.

Spécialisée dans l’anime, Crunchyroll est une plateforme de streaming comme Netflix qui permet de regarder gratuitement la majeure partie de son catalogue, bien qu’avec des publicités et de faible qualité (avec une résolution maximale de 480p). Si nous voulons profiter de Spy x Family sans publicité et en haute définition (HD), nous devrons nous abonner à Crunchyroll premium (ou premium+, avec quelques avantages supplémentaires). Cela coûte respectivement 4,99 € et 8,99 € par mois, mais vous pouvez voir si cela en vaut la peine en utilisant l’essai gratuit premium de 14 jours pour les nouveaux utilisateurs.

Spy x Family épisode 10 : date et heure de la première

L’épisode 10 de Spy x Family sera présenté en première sur Crunchyroll France le samedi 11 juin prochain à 17h30, mais nous vous laissons son programme mondial au cas où vous nous lisez d’une autre partie du monde :

France (Péninsule et Baléares) : à 17h30

France (îles Canaries) : à 16h30

Argentine : à 12h30

Bolivie : à 13h30

Brésil : à 14h30

Chili : à 11h30

Colombie : à 10h30

Costa Rica : à 09h30

Cuba : à 11h30

Equateur : à 10h30

El Salvador : à 09h30

États-Unis (Washington DC) : à 11h30

États-Unis (PT) : à 08h30

Guatemala : à 09h30

Honduras : à 09h30

Mexique : à 10h30

Nicaragua : à 09h30

Panama : à 10h30

Paraguay : à 11h30

Pérou : à 10h30

Porto Rico : à 11h30

République Dominicaine : à 11h30

Uruguay : à 12h30

Venezuela : à 11h30

Source | Crunchyroll