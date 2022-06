Razer va lancer les premières souris au monde certifiées Ecologo

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, Razer a annoncé l’arrivée de ses premières souris certifiées UL Ecologo. Ces appareils (Basilisk V3 et Deathadder Essential) ont passé les normes UL2710, qui, selon le communiqué de presse, est un programme de recherche pour la durabilité dans l’électronique portable. La société a suivi ce processus « pour assurer à ses consommateurs et à ses fans que ses souris les plus vendues répondent aux normes de performance environnementale les plus strictes de l’industrie ».

Le label Ecologo certifie que les produits qui sont passés par ce processus ont été évalués par un organisme scientifique tiers indépendant. Cette stratégie s’aligne sur l’objectif de Razer d’être plus transparent avec ses clients. Selon l’entreprise, l’engagement s’articule autour d’un plan de développement durable qu’elle a élaboré pour les 10 prochaines années (Go Green With Razer).

Qu’est-ce qui a été pris en compte ?

Parmi les critères analysés au cours du processus figurent la réglementation des substances chimiques restreintes dans l’UE, ainsi que l’irritation et la sensibilité de le skin. UL a également évalué le processus de gestion des réparations et des remplacements de Razer, notamment la facilité de démontage du produit par les prestataires de services agréés ou la manière dont ils communiquent si les composants nécessitent un traitement séparé des déchets. L’emballage et l’emballage, ainsi que l’inspection des installations de Razer, ont fait partie de l’ensemble de ce processus.

« Quelle meilleure façon de célébrer la Journée mondiale de l’environnement que de partager avec notre communauté que les mêmes souris qui nous aident à gagner des jeux sont également une victoire pour l’environnement », a déclaré Kenneth Ng, directeur du développement durable chez Razer. « Contrairement aux entreprises qui prétendent que leurs produits sont durables, nous faisons un effort supplémentaire pour prouver aux fans et aux consommateurs que nos produits sont vraiment durables. Notre communauté de joueurs peut désormais s’assurer que leurs souris préférées ont été soigneusement contrôlées par une organisation scientifique de confiance qui a examiné une liste complète de critères pour la certification Ecologo.

« En utilisant le label Ecologo, des entreprises comme Razer peuvent démontrer leur engagement envers la durabilité et un environnement plus propre grâce à un examen et une certification crédibles par des tiers et à l’un des programmes d’éco-label les plus fiables au monde. » a ajouté Doug Lockard, vice-président et directeur général des ventes au détail d’électricité de produits de consommation chez UL. « Les éco-étiquettes, telles que la certification Ecologo, la certification UL GREENGUARD, les déclarations environnementales de produits ou la validation des allégations environnementales peuvent aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat éclairées et à sélectionner des produits présentant les attributs environnementaux et de durabilité souhaités. »

