Dragon Ball Super : Super-héros | Piccolo s’infiltre déguisé dans un nouveau teaser

L’armée du ruban rouge continue de faire son travail. De nouveaux androïdes et méchants sont apparus, ce qui nécessitera une fois de plus l’attention des sauveurs de la Terre. Dans Dragon Ball Super : Super Hero, le nouveau film de la saga Akira Toriyama, nous verrons Piccolo sous une facette totalement inconnue jusqu’à présent : en tant qu’infiltré. C’est ainsi que le révèle la bande-annonce la plus récente, que vous pouvez apprécier juste en dessous de ces lignes.

La seule chose qui révèle que Piccolo est sous le casque du ruban rouge est sa skin verte. Le guerrier et mentor de Son Gohan s’infiltre dans la base ennemie et se fait passer pour l’un des leurs. L’objectif est de sauver Pan, qui a été kidnappé par des membres de cette armée qui, bien que décapité depuis longtemps, ne cesse de refaire surface. Sera-t-elle capable de sauver la petite fille avant que sa couverture ne soit grillée ? Compte tenu de ce qui se passe habituellement, il est plus que probable que les choses ne se dérouleront pas comme prévu.

Dans un autre aperçu d’environ 15 secondes (également sous ces lignes), le spectateur peut jeter un œil à certaines séquences de combat, dans lesquelles on voit des héros comme Son Gohan, Piccolo et Trunks se battre contre leurs ennemis. La version ratée de la fusion de Goten et Trunks (Gotrunks) apparaît également, c’est-à-dire le personnage avec quelques kilos en trop qui figurait déjà dans le manga original.

Quand est sorti Dragon Ball Super : Super Hero ?

Dragon Ball Super : Super Hero n’a pas encore de date de sortie en France, mais son arrivée dans les salles japonaises est prévue pour le 11 juin. De plus, ses débuts aux États-Unis ont été annoncés, qui auront lieu quelques mois plus tard, plus précisément le 19 août 2022. La durée du film sera d’environ 99 minutes, comme nous l’avons publié sur Netcost.

Le manga et l’anime de Dragon Ball Super continuent avec de nouvelles aventures mettant en vedette Goku et ses amis. Jetez un œil aux autres teasers du film ici.

Source | Twitter