Dragon Ball Super : Super Hero confirme la durée et la date de sortie aux États-Unis

Goku et le reste de ses amis (et ennemis) seront de retour avec une nouvelle aventure pleine d’action. Le film tant attendu Dragon Ball Super : Super Hero a révélé à la fois sa durée et sa date de sortie aux États-Unis. L’information a été révélée grâce à une affiche du film, qui montre que ses débuts sont prévus pour le 19 août 2022. Il n’y a toujours pas de date confirmée pour de France.

En revanche, la durée du film a été révélée grâce au site Toho Cinema, qui indique que le film durera 99 minutes au total, soit plus d’une heure et demie. Il y aura plus de détails sur l’intrigue bientôt, car le public japonais aura l’occasion de profiter du film dans quelques jours seulement. Ce sera le 11 juin que les personnages d’Akira Toriyama reprendront vie sur les écrans japonais.

Qui emmène Pan à l’école ?

Akira Toriyama a déclaré que le personnage le plus puissant de Dragon Ball n’était ni Son Goku ni Vegeta, mais Son Gohan. En raison des circonstances de la vie, le fils de Kakarot n’a pas brillé assez, peut-être parce qu’il s’est davantage concentré sur ses études que sur la formation. En tout cas, dans le nouveau film, une tâche importante va être élucidée : qui emmène Pan à l’école ? Cet argument absurde est montré dans une séquence de 30 secondes mettant en vedette Gohan et Piccolo. Ce dernier reproche à son ancien apprenti d’être plus soucieux de ses enquêtes que de la famille.

Dragon Ball Super : Super Hero utilise CGI au lieu de l’animation 2D traditionnelle. Comme d’habitude dans la saga, nous profiterons de combats pleins d’action, de moments dramatiques et de l’humour traditionnel de la saga.

