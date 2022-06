GoldenEye 007 HD refait surface après l’apparition d’un nouveau succès sur Xbox

James Bond aura une licence pour tuer sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S si la réédition du classique GodenEye 007 se concrétise, dont le remaster HD semble être en cours. Ce n’est pas la première fois que les employés de Rare glissent un exploit, quelque chose qui s’est reproduit, comme le rapporte VGC. En effet, le mythique FPS apparaît également sur les serveurs de Microsoft, un indice de plus qui renforce le possible retour.

True Achievements a retrouvé et détecté un déverrouillage de succès public de BIGsheep, un nom qui renvoie à un prétendu développeur Rare qui travaille sur le jeu depuis octobre 2021. Pour le moment, cependant, ni le studio britannique ni Microsoft n’ont officiellement confirmé que ils développent la version remaniée du légendaire jeu Nintendo 64.

GoldenEye 007 HD, un remastering presque prêt

Il n’a jamais été approuvé, mais une équipe de développeurs a été immergée dans le développement d’un remaster de GoldenEye 007 pour Xbox Live Arcade. Les pourparlers avec Microsoft ont avancé, malgré le fait que l’accord n’a jamais été signé. Pendant ce temps, le groupe de développeurs a continué à travailler, au point qu’une des versions a fuité il y a quelque temps et qu’il a été possible de la tester. Dans Netcost, nous publions un article à ce sujet.

L’avenir de James Bond 007 est entre les mains d’IO-Interactive, les créateurs de Hitman. Le studio ne sera basé sur aucun film et n’utilisera aucun des acteurs de la version cinématographique. Ainsi, l’intention est de créer un lien numérique qui sert à construire leurs propres histoires.

GoldenEye 007 est un jeu exclusif Nintendo 64 basé sur le film du même nom avec Pierce Brosnan, sorti en 1995. La marque du jeu vidéo a récemment été renouvelée.

Source | VGC