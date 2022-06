YouTube révèle les 3 principales tendances de jeu

Cette semaine, YouTube, la plate-forme de vidéo à la demande basée à San Bruno, en Californie, a publié des recherches sur les tendances avec des livraisons trimestrielles. Cette étude appelée YouTube Vibes, a été développée en collaboration avec une agence de recherche appelée Float. Cette analyse vise à approfondir les différentes tendances qui se développent en Amérique latine, en particulier dans les pays hispanophones.

Jeux video

Cette première édition, l’étude s’est concentrée sur les jeux vidéo et leurs trois grandes tendances au sein de la plateforme :

Gène G

55 % des personnes interrogées au Mexique ont déclaré que YouTube est le meilleur endroit pour en savoir plus sur les jeux vidéo. Cette tendance suggère que la catégorie des jeux est plus qu’un simple passe-temps, puisque même certains utilisateurs ont réussi à monétiser cette activité.

Quelques exemples de cela sont que des personnalités comme J Balvin sont entrées dans des jeux comme le Fortnite Battle Royale avec The Grefg et Robleis, montrant un sens de la communauté, de la participation et de l’identification, laissant de côté le stéréotype du joueur qui joue seul.

De janvier 2021 à juin 2021, YouTube rapporte qu’il y a eu plus de 800 milliards de vues liées aux jeux vidéo, plus de 90 millions d’heures de diffusion en direct et plus de 250 millions de téléchargements. Dans cette étude, YouTube répertorie l’événement pour les créateurs hispanophones, Egoland, qui a généré des milliers de vidéos pour chaque jour d’interaction, atteignant plus de 280 millions de vues.

Microdoses oniriques

57% des personnes interrogées dans cette première édition de l’analyse s’accordent à dire que l’esthétique des jeux vidéo est plus impressionnante que celle des films de cinéma. Cependant, dans celui-ci, le spectateur ne voit que. Dans les jeux vidéo, en revanche, les expériences et les univers proposés par les jeux vidéo sont plus intéressants que la réalité elle-même, selon 64 % des personnes interrogées.

Gamenomique

On estime que d’ici la fin de 2026, les microtransactions mondiales dans les jeux atteindront 106 000 millions USD selon le Global Online Microtransaction Market Report 2022 et 52 % des joueurs interrogés par YouTube au Mexique pensent que les jeux vidéo révolutionnent l’économie.

Avec cela, nous pouvons voir comment les jeux vidéo ont pris une importance particulière après la pandémie, gagnant du terrain même au-dessus d’industries telles que le cinéma lui-même et le sport ensemble.

