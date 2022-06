One Piece 1051 tranche le débat : qui est le dernier membre des Chapeaux de Paille ?

(Attention : cet article contient des spoilers manga. Si vous n’êtes pas à jour, que vous ne suivez que l’anime ou que vous ne voulez pas de spoilers, arrêtez de lire).

Dix membres, le gang du Chapeau de Paille sera composé de dix membres. C’était l’une des premières choses que Luffy nous a fait comprendre il y a 25 ans. Dans Romance Dawn: The Dawn of Adventure, le premier, tout premier chapitre du manga, le futur Pirate King a déclaré qu’il avait besoin de dix personnes. Pas un de plus, pas un de moins. Exactement les mêmes qui composent l’équipage de Barbe Noire, vers la confrontation finale duquel nous nous dirigeons lentement mais inexorablement. Et quoi de plus épique qu’un 1 contre 1 entre leurs membres respectifs ?

Il est vrai qu’Oda a eu deux décennies et demie pour changer d’avis, mais la seule chose que l’auteur a dite à ce sujet ces dernières années est que Luffy ne s’est pas inclus parmi ces dix personnes. Autrement dit, non seulement il a continué avec la même idée, mais il a précisé qu’il y en aurait dix plus son capitaine. Dit à l’envers, Luffy plus Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbe et… et qui d’autre ? Cette question est celle à laquelle le chapitre 1051 de One Piece semble avoir répondu.

Jusqu’à présent le doute était entre Carrot et Yamato, certains mettant Momonosuke dans la shortlist et quelques fidèles de Vivi attendant qu’elle revienne dans la série pour rejoindre définitivement le mugiwara. Vous savez ce qu’ils disent, l’espoir est la dernière chose perdue. La réalité est que l’équilibre a commencé à pencher après le chapitre 983, dans lequel Yamato a fait irruption dans la scène et a sauvé Luffy des griffes d’Ulti. Depuis lors, la fille aux cornes a été un coup de vent qui a bouleversé le fandom One Piece.

Avant Onigashima, l’affaire Carrot nakama semblait terminée. Il avait son rôle à bord du Sunny (guetteur), sa tragédie personnelle (Pedro), il avait reçu une mise sous tension spectaculaire (sa forme sulong) et est même apparu sur des photos de famille en guise de bienvenue à Jinbe. Il est vrai que son rêve était quelque peu ambigu (« vivre une aventure ») et que jusqu’à présent elle n’avait pas été formellement invitée à rejoindre l’équipe, mais on supposait que c’était une question de temps. La guerre pour le pays de Wano devait servir de consécration et sa bataille tant attendue avec Perospero semblait être l’un des grands moments de l’arc (comme nous le savons tous maintenant, cela a fini par être le contraire). Puis Oda a fait sa magie. Alors Dieu a créé Yamato.

Soudain, l’auteur a sorti du manga(ka) un personnage qui a demandé à Luffyf de rejoindre son équipage dans les dix minutes suivant sa rencontre. Vous pouvez imaginer la réaction de beaucoup. Mais qui a cru cela !? Après une centaine de chapitres avec Carrot (804) et après plus de trois cents depuis l’apparition de Momonosuke (684), pense-t-elle vraiment qu’elle apparaîtra dans la dernière ligne droite de Wano et volera la vedette à elle-même ? Ce n’est pas qu’il le pensait, c’est qu’il l’a fait.

Le personnage de Yamato a marché sur toutes les flaques d’eau et pour l’avoir et surtout il l’a fait sans bottes de pluie (c’est-à-dire éclabousser d’eau dans les yeux de ses ennemis) Il a été découvert comme le fils de Kaido, grand ami d’Ace et icône trans. Un personnage aux traits féminins, mais qui s’identifie comme Kozuki Oden et est désigné par d’autres avec des pronoms masculins. Yamao a partagé des confidences avec Luffy, a combattu Kaido sous sa forme hybride et a protégé Momonosuke alors qu’il parcourait tous les coins d’Onigashima. Sans parler du joli flashback qu’elle a eu et de la façon dont elle est devenue la protagoniste du 1000e épisode de l’anime, l’un des plus beaux à ce jour, sinon le plus beau.

En cette période, ses détracteurs ont fait preuve d’une ingéniosité sans précédent pour insulter son éventuelle adhésion à l’équipe. Son rôle sur le navire en tant que log keeper ne leur convenait pas, même s’ils acceptaient une carte de visite du type « Robin, archéologue ». Quelle bande de pirates n’a pas un bon archéologue ? D’autres ont trouvé ridicule son rêve de voir le monde et de devenir Kozuki Oden, en partie parce qu’ils n’ont pas compris que lorsqu’elle dit cela, elle veut dire partager ses valeurs et être pour Luffy ce qu’Oden était pour Roger. Et quoi de plus shonen que la volonté héritée des nouvelles générations ?

Il y avait aussi ceux qui ont tenté de nous éclairer en soulignant que, en plus de soixante-dix chapitres, Yamato n’avait pas gagné le respect des mugiwaras car il n’aurait croisé aucun d’entre eux, seulement Luffy. Ou ceux qui ont souligné qu’elle pouvait rester à Wano pour ouvrir les portes du pays, être le mentor de Momonosuke et agir comme shogun jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité, rachetant ainsi les péchés de son père. Théories et justifications que le chapitre 1051 a fait sauter par-dessus bord.

Car le nouveau régent de Wano a déjà un nom et un prénom, oui, mais ce ne sont pas ceux de Yamato. Le chapitre 1051 s’intitule « Le Shogun de Wano, Kozuki Momonosuke » et indique clairement que la « croissance accélérée » de Momon n’était pas seulement pour créer les nuages ​​​​qui ont empêché la chute d’Onigashima, mais pour diriger le pays. Et si vous avez besoin de conseils, vous aurez toujours Kinemon à vos côtés, comme dans cet épisode. Adieu d’un trait de plume à deux des destinations possibles de Yamato. « Une figure majestueuse est apparue », dit le narrateur. « C’est la naissance de Kozuki Momonosuke, l’homme qui façonnera l’avenir et sera connu dans le monde entier comme le grand shogun du Pays des Wa. »

Yamato, le dixième mugiwara

Non contente de cela, la nouvelle diva One Piece a brisé le reste des objections. Elle s’est présentée au reste des mugis et a clairement fait part de ses intentions : « A partir de maintenant, je naviguerai avec vous sur votre bateau ! » Et malgré les scrupules initiaux de Nami, Usopp et Franky, auxquels nous sommes habitués maintenant, Yamato a conquis Sanji et Brook pour sa poitrine et Robin pour quelque chose d’encore mieux, sa personnalité. Rien n’empêchera Yamato de devenir le dixième membre des Chapeaux de Paille.

Oda a toujours tendance à nous surprendre et c’est pourquoi nous ne voulons pas trop spéculer sur ce qui va se passer à partir de maintenant. Wano n’est peut-être pas composé de trois actes, mais de cinq. Peut-être que Carrot rejoint également l’équipe et que « j’ai besoin de dix personnes » devient « j’ai besoin d’au moins dix personnes ». Il se peut que la marine débarque à Wano ou que nous fassions enfin une pause et que nous commencions ce que nous aimons tous tant : le temps des célébrations et des récits, des adieux et des nouvelles affiches de récompense, le moment de savoir quel sera notre prochain destin et que s’est-il passé dans le reste du monde entre-temps (que s’est-il passé au Levely, peut-être ?)

Mais One Piece chapitre 1051 restera toujours dans les mémoires, en plus des beaux panneaux de Momo et Tama, pour le moment où Yamato est devenu le dixième nakama. Nous ne savons pas si la même chose vous arrivera, mais cela pense à Yamato visitant la tombe d’Ace avec Luffy, ou écrivant son propre journal et découvrant Laugh Tale, la partie qu’il n’a jamais pu lire dans Oden, ou poussant sa transformation à la limite dans de futurs combats, ou un clin d’œil au simple fait de naviguer et d’être libre plus de vingt ans plus tard… et nous avons le sourire aux lèvres. Bienvenue à bord.