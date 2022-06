Fortnite : obtenez une pioche gratuite avec Xbox Cloud Gaming

Epic Games offre la pioche Dazzling Daggers dans Fortnite simplement pour se connecter au jeu sur Xbox Cloud Gaming. Juste en dessous nous vous expliquons comment obtenir une pioche gratuite grâce à XCloud et Fortnite Battle Royale :

Comment obtenir gratuitement la pioche Dazzling Daggers dans Fortnite avec Xbox Cloud Gaming

Pour obtenir gratuitement la pioche Dazzling Daggers dans Fortnite avec Xbox Cloud Gaming, nous devons suivre ces étapes :

Nous nous connectons avec notre profil Microsoft/Xbox sur ce site Web ou l’application Xbox Cloud Gaming. Nous recherchons « Fortnite » si nous ne sommes pas déjà sur la page du jeu. Une fois la session démarrée, appuyez sur « Play » pour démarrer Fortnite avec Xbox Cloud Gaming.

Et voilà. L’outil de collecte Dagger Daggers sera automatiquement ajouté à notre casier, et nous pourrons utiliser cet article cosmétique quand nous le voulons.

Nous obtenons cette pioche gratuitement simplement en nous connectant à Fortnite avec Xbox Cloud Gaming

Veuillez noter que cette pioche n’est pas strictement exclusive (exclusive est la façon dont vous l’obtenez). Comme pour le reste des objets skins du jeu, nous pouvons l’utiliser sans problème sur le reste des plateformes une fois acquis.

L’outil de récolte Dazzling Daggers dans Fortnite sur Xbox Series X

Fortnite sur Xbox Cloud Gaming : une nouvelle façon de jouer sur PC, tablettes et mobiles

Fortnite est arrivé sur le service Xbox Cloud Gaming de Microsoft le 5 mai 2022. Il est devenu le premier jeu vidéo à être gratuit sur ce système de cloud gaming : la seule condition à remplir pour pouvoir y jouer est d’avoir un appareil compatible (PC, Mobile Android ou iOS, ou tablette Android ou iPad), et avoir un compte Microsoft/Xbox et un compte Epic Games/Fortnite. Si nous respectons ces exigences, nous pourrons jouer à Fortnite pratiquement où nous voulons, et avec très peu de restrictions en termes de contenu.

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 est arrivée le 5 juin 2022. Dans notre guide Fortnite Battle Royale, nous détaillons toutes les actualités à ce sujet, entre autres.

Source : EpicGames