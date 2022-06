GameSpot : Blue Box reçoit de multiples accusations et Abandoned serait paralysé

Le feuilleton avec Abandoned, le jeu d’horreur annoncé par Blue Box Game Studios pour PS5, ne semble pas s’arrêter. Et tout indique que les mois à venir vont être décisifs pour l’avenir du projet. Le média GameSpot a publié un rapport d’enquête approfondi, dans lequel il partage quelques détails plutôt délicats de ses sources.

La majeure partie de l’article se concentre sur la figure de Hasan Kahraman, le responsable du jeu. Selon le média susmentionné, certaines personnes proches de Kahraman ont porté de sévères accusations contre le développeur, se concentrant sur les réunions et les discussions qu’il a partagées avec un fan club sélectionné intéressé par l’avenir du titre.

« Il n’y a aucune preuve qu’Abandoned existe »

Mauvaise image, désordre, promesses non tenues et même préméditation lors de la promotion de théories telles que la relation avec Hideo Kojima et la franchise Silent Hill, entre autres. Ce sont quelques-unes des accusations que ces fans du jeu auraient versées à Kahraman. Comme on peut le lire dans le rapport, une demi-douzaine d’utilisateurs environ auraient eu un contact direct avec lui, après avoir été soigneusement sélectionnés pour partager ces rencontres.

Les utilisateurs en question auraient dû signer un NDA (accord de non-divulgation), bien que GameSpot précise qu’il en a obtenu une copie et qu’il y a quelque chose qui ne colle pas : des fautes d’orthographe et un sentiment d’avoir été préparé dans un pressé et sans trop de soin, cela indique donc qu’il pourrait ne pas être contraignant. Et le plus remarquable de tous : ces utilisateurs, parmi lesquels se trouve un garçon de 12 ans, assurent que Kahraman a avoué qu’Abandoned n’est même pas actuellement en développement.

En marge, les témoignages pointent également un environnement particulièrement toxique chez le groupe de fans précité. De la colère, des reproches et même des commentaires aussi malheureux que recommander à une personne de se suicider. Des événements qui se sont déroulés devant Kahraman, qui n’a rien fait pour contrôler la situation.

Abandoned, tout le monde le devine, mais après un article comme celui-ci, il est clair qu’à un moment donné, nous aurons des nouvelles sur le jeu, le studio et Hasan Kahraman lui-même.

