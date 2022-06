Session : Skate Sim, le simulateur de skate le plus avancé, confirme date sur PC, PlayStation et Xbox

Session : Skate Sim, anciennement connu simplement sous le nom de Session, le nouveau simulateur de skate ultra-réaliste de Crea-ture Studios et Nacon, a déjà une date de sortie pour sa version finale après son passage au format early access, d’abord sur PC puis sur Xbox , confirmant également les versions pour les consoles PlayStation. Ainsi, Session : Skate Sim sera disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S le 22 septembre 2022.

Returnal aux années 90 dans le skate

Ainsi, Session a lancé son accès anticipé sur Steam le 17 septembre 2019, alors qu’il est arrivé le 9 juin 2020 à Game Preview pour Xbox One. Pendant tout ce temps, ses créateurs ont mis en place une bonne poignée de nouvelles fonctionnalités, améliorations et contenus, tous pour atteindre le statut de version finale prévue pour ce mois de septembre 2022, libérant un nouveau nom : Session : Skate Sim.

Session: Skate Sim parie sur un contrôle très particulier dans lequel nous contrôlons les deux pieds de notre patineur avec les deux bâtons du contrôleur, un pour chaque pied, donnant lieu à un contrôle unique grâce auquel nous pouvons effectuer toutes sortes de trucs et varier le poids de la table à tout moment.

« Inspiré de l’âge d’or du skate urbain, les années 90, Session : Skate Sim permet de découvrir l’univers du skate et sa culture. Oubliez les systèmes de notation. Juste vous, votre spot et votre imagination ! Aucun juge n’a besoin de vous dire que votre noseslide ou varial heelflip sont parfaits pour ce spot. Et comme certains lieux sont emblématiques, les développeurs en ont ajouté plusieurs au jeu, pour que vous puissiez skater et exprimer votre créativité, comme Black Hubbas (New York), Brooklyn Banks (New York), FDR Park (Philadelphie) et bien d’autres plus d’autres endroits », nous disent leurs responsables.

Session : Skate Sim sera disponible dans sa version finale le 22 septembre 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

Source | Gematsu