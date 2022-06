GTA Online : des bonus dans les missions Superyacht et toute l’actualité du 2 au 8 juin 2022

Une semaine de plus, Rockstar Games présente les actualités hebdomadaires de GTA Online, le mode multijoueur populaire de GTA V, avec de superbes bonus dans toutes sortes de missions, des réductions sur les véhicules, des récompenses, des cadeaux et bien plus encore. Ainsi, les missions Superyacht reviennent avec 4x GTA$ et RP, en plus de 2x dans les missions de contact Martin Madrazo et 3x dans les missions Drop Zone. Mais il y a bien plus.

Nouvelles et drops de GTA Online

Ainsi, les utilisateurs de PS5 et Xbox Series X | S auront la Bravado Banshee en exclusivité à essayer gratuitement avec les missions spéciales Hao’s Special Works. En revanche, ceux qui terminent les missions Bunker, Contrebandier ou Import/Export Sales, ou qui deviennent partenaires ou gardes du corps, recevront gratuitement les bracelets roses et les lunettes rose vif et jaune.

Le véhicule du podium de cette semaine est l’imposant et convoité Pegassi Infernus Classic; Tentez votre chance à la roue de la fortune au Diamond Casino & Resort et gagnez une icône des années 80 sur quatre roues. De plus, le prix Street Race Series de cette semaine est le Vapid GB200 rapide et léger. Et n’oubliez pas d’essayer les Pegassi Tezeract, Coil Cyclone et Pegassi Osiris dans les tests LS Car Meet.

Les réductions de cette semaine se concentrent sur une large sélection de véhicules, avec jusqu’à 50 % de réduction :

BIENFAITEUR GLENDALE PERSONNALISÉ – 50 % de réduction

BIENFAITEUR STREITER : 50 % de réduction

COIL CYCLONE : 30% de remise

GROTTI ITALI GTO: 40% de réduction

GROTTI STINGER GT : 40 % de réduction

GROTTI VISION : 30% de remise

TAUREAU LAMPADATI : 50 % de réduction

PEGASSI OSIRIS : 30% de réduction

PEGASSI TEZERACT : 40 % de réduction

PRINCE LECTRO : 30 % de réduction

GALAXY SUPER YACHT : 50 % de réduction

VAPID PEYOTE GASSER : 40% de réduction

Enfin, les joueurs qui associent leurs comptes Rockstar Games et Prime Gaming recevront 300 000 $, tandis que si vous jouez pendant cette semaine, vous gagnerez 100 000 $.

Source | Jeux de rock star