Nintendo ne sera pas à la Gamescom 2022, mais participera à d’autres événements ; détails et dates

La Gamescom 2022 se tiendra en août prochain, et bien que les entreprises qui seront présentes pour montrer leurs projets n’aient pas encore été définies, nous en avons déjà une qui a décidé de ne pas faire partie de l’événement, et ce n’est ni plus ni moins que Nintendo . Après avoir « considéré attentivement » la situation, et malgré le fait que pour les Japonais « la Gamescom est un événement clé de leur calendrier », la société a décidé de ne pas participer à Cologne.

De même, Nintendo a confirmé que les utilisateurs auront la possibilité de voir et d’essayer leurs prochains titres pour Nintendo Switch, et ce sera à travers une série d’événements organisés en Allemagne, tels que le Main Matsuri Japan Festival à Francfort, le SWR Summer Festival à Stuttgart et l’AnimagiC 2022 à Mannheim, entre autres. Cependant, pour le moment, il n’y a aucune nouvelle concernant un événement de l’entreprise.

Quand est la Gamescom 2022 ?

Après une année 2021 où il n’y a pas eu de face-à-face en raison de la pandémie, la Gamescom 2022 se tiendra du 24 au 28 août 2022. A cette occasion, l’événement misera sur un format hybride qui combinera des face-à-face -face à Cologne, Allemagne et streaming en ligne. La veille, le 23 août aura lieu Opening Night Live, la cérémonie d’ouverture dirigée par le présentateur Geoff Keighley.

Événements jeux vidéo en 2022 : calendrier de juin

Si nous avons récemment apprécié le State of Play organisé par Sony, dans quelques jours seulement nous vivrons à nouveau de grands moments dans lesquels nous apprendrons l’avenir d’une multitude de jeux vidéo, de projets et d’entreprises. Le gala tant attendu de Geoff Keighley au Summer Game Fest 2022 aura lieu le jeudi 9 juin prochain à 20h00 (heure espagnole), tandis que trois jours plus tard, le dimanche 12 à 19h00, il fera de même la Xbox & Vitrine des jeux Bethesda 2022.

Source | Nintendo ; par Eurogamer