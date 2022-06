Final Fantasy XVI partage sa carte du monde, et elle est vraiment grande

Final Fantasy XVI a annoncé qu’il est retardé lors du dernier State of Play ; Il arrivera sur PS5 à l’été 2023 et est automatiquement devenu l’une des sorties les plus attendues de l’année. À travers le site officiel, Square Enix continue d’offrir des détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre, et cette fois nous regardons la carte du monde, qui a été entièrement partagée. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il semble que ce sera vraiment gros.

Valisthea et la bénédiction des cristaux

Dans le synopsis officiel du monde du jeu, nous pouvons lire ce qui suit: «Les cristaux mères, amas cristallins qui ornent la terre de Valisthea de leur éclat, bénissent les nations qui la composent avec de l’éther. Grâce à cela, ses habitants peuvent faire de la magie et profiter d’une vie de prospérité et d’abondance. Pendant des générations, une paix tendue a régné parmi les grandes puissances qui se sont développées autour des Cristaux Mères ; cependant, cette période de prospérité et d’harmonie diplomatique prend fin avec l’arrivée des terres stygiennes ».

Valisthea est divisé en 6 nations : le Grand-Duché de Rosaria, le Saint Empire de Sanbreque, le Kingdom de Waloed, la République de Dhalmekia, le Domaine de Cristal et le Kingdom de Fer. Sur le site Web du jeu, vous pouvez trouver quelques détails sur chacun d’eux. Le jeu combinera exploration, combat et monde ouvert. De plus, en termes de combats, il aura le sceau de Ryota Suzuki, responsable des combats de Devil May Cry 5 et Dragon’s Dogma.

Final Fantasy XVI est annoncé pour PS5 et sera mis en vente à l’été 2023. Pour le moment. Pour le moment, rien n’indique une version hypothétique pour d’autres plates-formes. Dans ce lien, vous pouvez trouver des informations sur tout ce que nous savons à ce jour.

Source | final fantasy xvi