Fortnite Saison 3 : voici les skins du Battle Pass

À peine une heure après la fin de l’événement final de la saison 2 de Fortnite, Epic Games a déjà commencé à montrer plusieurs skins du Battle Pass de la saison 3. Juste en dessous, nous vous disons tout ce que nous savons sur la nouvelle saison de Fortnite Chapter 3 et le nouveau skins :

Fortnite Saison 3 : ce sont les nouveaux skins Battle Pass

À 23h00 CEST le 04/06/2022, environ une heure après la fin de l’événement final Collision, Epic Games a publié un site Web sous forme de portefeuille où vous pouvez voir plusieurs des nouveaux skins du Battle Pass de la saison 3 de Fortnite.

Voici les nouveaux skins qui arriveront dans le Battle Pass de la saison 3 de Fortnite :

Art officiel des nouveaux skins Fortnite Season 3 Battle Pass

Cette fille est un nouveau skin du Season 3 Pass

Un autre des nouveaux skins Pass

Nouveau skin Fortnite Season 3 Battle Pass

Leurs noms de code dans le système de fichiers Fortnite sont Blue Jay, Lancelot et Fuchsia, mais leurs noms de skin sont Evie, Adira et Malik. Comme nous l’avons mentionné, étant des skins Battle Pass, ils seront exclusifs à tous les joueurs qui rejoindront ce système d’abonnement Fortnite, pour un coût d’environ 1 000 V-Bucks/7,99 €. Ils devront également les débloquer en montant de niveau et en gagnant des Battle Stars en jouant.

Les trois nouveaux skins Battle Pass

Nous ne savons pas si Dark Vador (skin confirmé lors de l’événement) sera un skin Battle Pass; Pour l’instant, nous ne savons pas avec certitude car il n’y a aucune information officielle à ce sujet. Il a été divulgué qu’il le serait, avec Indiana Jones, même si, comme on dit, ce dernier n’est toujours pas confirmé.

Dark Vador est apparu dans l’événement final de la saison 2 de Fortnite pendant quelques secondes

En tout cas, le dimanche 5 juin 2022, nous le saurons, puisque c’est à ce moment que débutera la saison 3 de Fortnite Chapter 3, dont le thème est, selon le vice-président d’Epic Games Mark Rein, « la détente ». Il reste à attendre quelques heures jusque-là.

Source : EpicGames, Twitter/FortniteJeu, Twitter/Mark Rein