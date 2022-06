Confirmé : Dark Vador arrive dans la saison 3 de Fortnite

L’événement final Collision de la saison 2 de Fortnite a été très spectaculaire et nous a permis d’en voir un peu plus sur l’avenir du jeu. Plus précisément, ce Dark Vador de Star Wars arrive à la prochaine saison. Ce n’est plus une rumeur ou une fuite : c’est quelque chose de complètement réel et confirmé par son apparition dans le jeu lui-même. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur Dark Vador dans Fortnite :

Dark Vador débarque sur Fortnite dans la saison 3

Lors de l’événement final Collision, de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite, qui s’est tenu à 22h00 CEST le 06/04/2022, il a été confirmé que Dark Vador arrivera dans le jeu. Au cours de l’événement, les joueurs, ainsi que l’agent Jones et la Fondation, sont passés près du point zéro, le lien de toutes les réalités, très instable en raison de l’attaque Mech. L’une de ces réalités montrait Obi-Wan Kenobi (skin qui est arrivé dans le jeu il y a à peine une semaine) et Dark Vador lui-même :

Dark Vador est apparu dans l’événement final de la saison 2 de Fortnite pendant quelques secondes

Vous pouvez voir par vous-même dans notre vidéo de l’événement. Deuxième 09h40 :

Ici, nous pouvons voir Dark Vador dans le jeu, ainsi qu’un nouveau style de skin d’Obi-Wan Kenobi.

Dark Vador et un nouveau style d’Obi-Wan Kenobi à Fortnite

Nous savions déjà que Dark Vador viendrait à Fortnite pendant la saison 3 ; il a d’abord été divulgué grâce à une bande-annonce d’Unreal Engine, puis une image est devenue virale sur les réseaux sociaux tels que Twitter le montrant avec Indiana Jones.

Fuite de l’image du Battle Pass de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite et mise à l’échelle via l’IA

Nous devrons attendre le début de la saison 3 de Fortnite le dimanche 5 juin 2022 pour voir comment obtenir Dark Vador, bien qu’il ait toutes les caractéristiques d’être un skin Battle Pass. C’est probablement celui de la page 10 du Pass. D’autre part, le fait que l’arrivée de Dark Vador ait été confirmée donne beaucoup de similitudes avec la fuite dans laquelle il est venu avec Indiana Jones, il est donc prévu qu’Indy arrive également à Fortnite.

En tout cas, toutes ces questions trouveront une réponse avec le début de la saison 3 de Fortnite Chapitre 3, le 05/06/2022. Dès son arrivée, dans Netcost, vous aurez, comme toujours, des informations complètes sur le jeu sous forme de nouvelles, de guides et bien plus encore.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration