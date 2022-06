Fortnite Saison 2 : des spoilers d’événements fuient quelques heures avant

À peine cinq heures avant le début de l’événement final Impact / Collision de la saison 2 de Fortnite, Epic Games a eu l’insouciance de décrypter les fichiers clés de celui-ci, ce qui nous a permis d’extraire des audios de l’histoire et des dialogues de l’événement. Évidemment, il y aura des spoilers, alors lisez la suite uniquement à vos risques et périls.

Spoilers pour l’événement final de la saison 2 de Fortnite

À 16h00 CEST le 04/06/2022, le conteneur pakchunk1001 du système de fichiers Fortnite a été déchiffré. Ce pool de fichiers était rempli de fichiers de l’événement final de la saison 2.

Parmi ces fichiers, on retrouve par exemple plusieurs audios qui correspondent à des conversations entre l’ordinateur Mecha, l’Agent Jones, The Foundation et The Origin :

Nous préférons nous abstenir de commenter quoi que ce soit par écrit ; écoutez les audios et tirez vos propres conclusions.

La liste de lecture de l’événement, appelée Collision, a également été divulguée. Ce sera le seul mode de jeu Fortnite disponible pendant l’événement, et nous devrons y entrer pour en être témoins en direct.

Parmi tous ces fichiers, il existe une multitude d’actifs et de textures à la fois du Mecha (qui est le skin du Fortnite Club, Mecha Attack Commander) et de la lune, de l’espace et des astéroïdes.

Illustration officielle du skin Mecha Attack Commander dans Fortnite

Il existe également un fichier montrant l’île de la saison 2 depuis l’espace, que nous approcherons depuis la lune gelée à La Mecque :

L’île de Fortnite Saison 2 vue de l’espace

Une curiosité : apparemment, le Scar (le fusil d’assaut de toute vie, mais de rareté épique) serait disponible dans l’événement, en plus du fusil d’assaut Commando et du fusil d’assaut MK7 :

À quelle heure commence l’événement final de la saison 2 de Fortnite ?

Le dernier événement de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite aura lieu le samedi 4 juin 2022 à 22h00 CEST. Voici les dates et heures équivalentes dans les différents pays hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 le samedi 4 juin.

France (îles Canaries) : 21h00 le samedi 4 juin.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 15h00 le samedi 4 juin.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 14h00 le samedi 4 juin.

Equateur, Colombie, Mexique, Panama et Pérou : 13h00 le samedi 4 juin.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua : 12h00 le samedi 4 juin.

Il ne reste plus que quelques heures avant le début de l’événement final de la saison 2 de Fortnite. Vous avez très peu de temps pour télécharger les niveaux restants du Battle Pass et ainsi débloquer tout son contenu.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration