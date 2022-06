Prince of Persia Remake est à nouveau retardé: il mettra beaucoup de temps à arriver

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake a été entouré de mauvaises nouvelles ces derniers mois, et cette fois la chose va plus loin : le jeu a encore été retardé et son lancement tarde. Cette semaine, différents magasins de jeux vidéo ont retiré la title card de leur base de données, un mauvais signe que le média IGN a pu confirmer après avoir contacté Ubisoft. Le projet est toujours en cours, mais les choses vont beaucoup plus lentement que prévu.

Selon les commentaires de l’entreprise, Ubisoft Montréal a repris le développement (auparavant, Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai étaient aux commandes), en plus de confirmer qu’ils « ne visent plus » un lancement au cours de l’exercice 2023. Les échéances de l’exercice fiscal qu’ils ne sont pas les mêmes que l’année civile, donc selon le communiqué, on ne peut pas s’y attendre avant le printemps 2024. Ubisoft a également invité les utilisateurs qui l’avaient précommandé à annuler leurs commandes et à attendre d’autres nouvelles à l’avenir.

L’ère des remakes : des retours confirmés

Ces dernières années, nous avons vu un grand nombre de remakes : Shadow of the Colossus, Demon’s Souls, Medievil, Final Fantasy VII Rremake, Resident Evil 2 et 3… et dans les mois à venir, nous en verrons certains qui raviront les joueurs. . Le plus marquant est celui de Resident Evil 4, annoncé dans le dernier State of Play avec une date de sortie au 23 mars 2023. Et un peu plus tôt, le 27 janvier, on reviendra sur ISG Ishimura grâce à Dead Space Remake.

Un autre remake très attendu est KOTOR, bien qu’Aspyr Media ait récemment confirmé qu’il y avait beaucoup de travail à faire et que nous devrons attendre avant de partager plus de nouvelles. C’est vrai, l’étude assure qu’ils sont convaincus que « le jeu va être fantastique ».

Pour en revenir à Prince of Persia Remake, la seule chose que nous savons, c’est qu’il n’arrivera pas au cours de l’exercice 2023, qui se termine au printemps 2024.

source | IGN