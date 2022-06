Elden Ring : ils découvrent l’arme la plus puissante ; secret ou bug?

Elden Ring continue de fournir des sujets de conversation après quelques mois sur le marché. Comme d’habitude, la communauté se rassemble et explore chaque recoin du monde, teste et ne s’arrête pas tant que les limites du jeu ne sont pas exploitées. Et à cette occasion, un utilisateur a découvert quelque chose de spectaculaire : une arme capable d’utiliser les capacités de celui que vous avez équipé dans l’autre main. C’est le dragon greffé. On vous explique comment ça marche, on vous le montre en vidéo et on vous dit comment l’obtenir si vous ne l’avez pas encore.

Imaginez que vous avez le Dragon dans une main et une épée qui distribue du poison dans l’autre. Eh bien, pour une raison qui nous échappe, le Dragon ajoutera des dégâts de poison à sa puissance. Il en va de même pour d’autres états comme les saignements ou les éléments, même si certains doivent encore être testés. Le nom de l’arme donne lieu à des théories selon lesquelles il pourrait s’agir d’une sorte d’absorption, mais il n’y a aucune information dans sa description et l’utilisateur qui a enregistré la vidéo lui-même pointe un bug dans le jeu.

Comment obtenir le dragon greffé dans Elden Ring

Si vous voulez l’essayer vous-même, il est très probable que vous ayez déjà le dragon greffé en votre possession, ou que vous remplissiez les conditions nécessaires pour l’obtenir en quelques secondes. La première chose est de posséder la mémoire du greffé, une récompense fixe que vous obtenez en battant Godrick, le greffé. Il est le boss final de Stormshroud Keep et dans ce chapitre de notre guide complet, vous pouvez trouver votre chemin vers ses allées et venues. Si vous l’avez déjà localisé, vous pouvez passer directement au lien suivant, où nous vous aidons à le tuer avec les meilleurs trucs et astuces.

Une fois que vous avez l’objet susmentionné, vous devez vous rendre à la table ronde et le donner à Fia ; Vous verrez que vous pouvez créer le dragon greffé, une arme spéciale. Bien sûr, rappelez-vous que vous avez besoin de certaines exigences en termes d’attributs de personnage pour pouvoir l’utiliser avec des garanties : 20 en force, 14 en dextérité et 16 en foi. Si vous avez un jeu avancé, que votre personnage ne possède pas ces caractéristiques et que vous souhaitez l’essayer, nous vous rappelons qu’il existe une méthode pour réinitialiser l’ensemble du build et redistribuer tous les niveaux atteints.

source | Vidéos de jeu Rage sur YouTube