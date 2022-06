La PS5 dépasse les 20 millions de consoles vendues ; Sony va augmenter sa production

La PS5 ne lâche pas l’accélérateur ; Si en mai dernier on vous disait que la console avait dépassé les 19 millions, désormais on peut parler de plus de 20 millions de machines vendues. Un chiffre important, si l’on tient compte du fait qu’à peine deux ans et demi se sont écoulés depuis sa première. Chez Sony Interactive Entertainment, ils s’en disent « ravis » et attribuent l’exploit à « un travail acharné pour proposer une authentique console nouvelle génération, qui a conquis le monde entier ».

Veronica Rodgers, vice-présidente senior et responsable des opérations commerciales et des ventes, assure que l’objectif de l’entreprise japonaise est que toute personne intéressée par une PS5 en obtienne une : « pour les fans qui n’ont pas encore de console, nous prévoyons une augmentation significative de la production pour cette année et nous continuerons à travailler pour rendre la PS5 accessible à tous ceux qui en veulent une.

Stray, disponible le 19 juillet sur PS Plus Extra et Premium

PS5 en 2022 : actualités et sorties

Après un premier semestre marqué par l’arrivée d’Horizon Forbidden West et de Gran Turismo 3, le prochain jeu à arriver sur le marché est Stray, l’aventure du chat cyberpunk qui n’a laissé personne indifférent grâce à son offre unique. Le jeu sortira le 19 juillet et sera également inclus dès le jour de son lancement dans PS Plus Extra et Premium. Nous n’oublions pas non plus God of War: Ragnarok, qui devrait – si rien ne change – arriver en 2022.

Quant au nouveau PS Plus, le service est déjà disponible sur certains territoires, mais en Europe il faudra attendre le 22 juin. Il aura jusqu’à trois abonnements différents : Basic, Extra et Premium et chacun offrira divers avantages supplémentaires, tels que l’inclusion de jeux classiques de PSX, PS2, PSP, PS3 et PS4. Dans le lien suivant, vous avez toutes les informations avec les prix et les options. Et ici, vous pouvez consulter le catalogue des titres classiques confirmés.

source | GamesIndustry.biz ; via Gematsu