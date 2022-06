Resident Evil 4 Remake : comparaison graphique avec le jeu original de 2005

Resident Evil 4 Remake a été annoncé lors du State of Play que nous avons connu cette semaine, et dès son apparition à l’écran il est devenu l’une des grandes surprises de la soirée. Comment pourrait-il en être autrement, la section technique renouvelée a été la première chose qui a attiré l’attention de tous, il n’a donc pas fallu longtemps pour que les premières comparaisons avec le jeu original sortent. L’un d’eux est le travail d’El Analista de Bits, le youtubeur espagnol qui se consacre à ce type de contenu, et qui a déjà partagé une comparaison graphique avec la version dont nous avons profité en 2005.

Au-delà du muscle graphique que le projet revendique grâce à l’utilisation de RE Engine, le changement le plus significatif que nous voyons est le nouveau ton du jeu, beaucoup plus sombre que l’original, conçu pour nous envelopper dans une atmosphère terrifiante. Bien sûr, la quantité de détails des scènes, lumières et ombres, est beaucoup plus élevée. Nous vous laissons la vidéo complète.

Resident Evil 4 Remake : tout ce que l’on sait

Capcom et PlayStation ont confirmé que l’histoire du titre sera réinventée, nous pouvons donc compter sur des changements et des nouveautés. Ils assurent également que le studio entend proposer une expérience renouvelée capable d’apporter de la fraîcheur, mais sans abandonner ses origines, puisque l’un des objectifs est de générer des sensations « familières » pour les fans de la saga.

Pour le moment, aucun autre détail n’a été confirmé. Nous ne savons pas si le doublage particulier que nous avons reçu à l’époque sera maintenu, ni s’il y aura des changements dans des éléments tels que la monnaie du jeu (PTAS), de nouveaux lieux, des ennemis et des mécanismes. Ce que nous avons clairement, ce sont certaines des choses que nous aimerions voir dans cette nouvelle version : dans le lien suivant, vous pouvez connaître nos souhaits pour le retour de Leon S. Kennedy, Ada Wong, Ashley Graham, Wesker et compagnie.

Resident Evil 4 Remake sera mis en vente le 23 mars 2023 et arrivera sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

source | ElAnalistaDeBits