CoD Modern Warfare 2 confirme le gameplay au Summer Game Fest 2022 ; date et heure

Il y a quelques jours à peine, nous vous annoncions que Call of Duty : Modern Warfare 2 sera présenté au monde mercredi prochain, le 8 juin. Mais ce ne sera qu’un apéritif ; le plat principal nous attend un jour plus tard, date à laquelle le Summer Game Fest 2022 sera organisé par Geoff Keighley. Ce sera alors que nous verrons le premier gamelay du jeu tant attendu d’Activision et Infinity Ward. Nous vous offrons les détails et le calendrier de l’événement.

GameFest d’été 2022 | Quand et quelle heure est-il ?

La conférence dirigée par Geoff Keighley se tiendra le jeudi 9 juin prochain. Ci-dessous nous vous proposons les horaires pour chaque territoire. De nombreuses annonces et nouveautés sont attendues lors de l’événement ; Ce sont déjà plus de 20 entreprises qui ont confirmé leur présence pour nous montrer l’avenir de leurs projets.

France (Péninsule et Îles Baléares) : à 20h00

France (îles Canaries) : à 19h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 17h00

Chili : à 14h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 14h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 14h00

États-Unis (PT) : à 11h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 13h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 14h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Call of Duty : Modern Warfare 2 devrait sortir le 28 octobre 2022. Il arrivera sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

