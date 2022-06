One Piece 1052, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Tant de temps à se plaindre de la durée de Wano et de la lenteur de certaines choses que maintenant, lorsque nous atteignons enfin sa dernière ligne droite, nous avons le sentiment que tout va trop vite. Nous supposons que c’est parce que ces moments que nous aimons tant dans la série et que nous ne voulons jamais arriver arrivent, des moments dans lesquels nous aimerions rester et vivre. La fête d’après-bataille, la réponse de Luffy à la demande de Yamato, les adieux des mugiwaras avec Momonosuke, les nouvelles affiches de récompenses, le choix de la prochaine destination, les nouvelles de Levely…

Qui sait laquelle de ces scènes One Piece chapitre 1052 aborde en premier. Cela peut être important, car après cela, il y aura une pause hebdomadaire et nous savons tous qu’Oda aime toujours dire au revoir avec un cliffhanger qui ressemble à un geyser de théories. Mais bon, étape par étape. Il suffit de savoir que l’on découvrira les intentions de l’auteur dimanche prochain, le 12 juin, même si des spoilers sont attendus pour le 9 (ou plus tôt). Soyez prudent avec eux car quelque chose nous dit que des panneaux arrivent qui valent la peine d’être découverts par vous-même.

Date et heure de la première du chapitre 1052 du manga One Piece

Le chapitre 1052 de One Piece sortira en France le dimanche 12 juin à partir de 17h00 (heure locale) via l’application Manga Plus.

Dans cette application, vous le trouverez en espagnol, avec la traduction officielle et la meilleure qualité d’image possible. Oh, et le meilleur de tous, gratuit ! Pas besoin de pirater. L’éditeur Shueisha est responsable de One Piece et Manga Plus, il propose donc les trois premiers chapitres de la série et les trois derniers (les mettant à jour à chaque fois qu’un nouveau sort) sur la page Manga Plus. Il n’y a aucune excuse.

France (Péninsule et Îles Baléares) : à 17h00

France (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

source | stade d’argile