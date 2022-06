Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime pour ce week-end (3-5 juin)

Bien que cette semaine il n’y ait pas trop de sorties d’animes et de mangas (Monster, Jujutsu Kaisen ou Dragon Ball Super ont le vent en poupe, par exemple), vous savez ce qu’ils disent, nous ne sommes pas nombreux mais c’est nous qui le sommes. C’est pourquoi nous allons continuer à faire notre revue hebdomadaire de tout ce que nous pourrons voir (ou lire) ce samedi 4 juin et dimanche 5 juin. Nous incluons uniquement les séries légalement disponibles via Crunchyroll et Manga Plus. Les deux plates-formes offrent ce contenu gratuitement, nous ne voulons donc pas entendre d’excuses. Voyons ce que le week-end nous réserve :

One Piece chapitre 1051

Chapitre 1051 du manga One Piece

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 5 juin à 17h00 (heure locale française)

Synopsis du manga : « C’est le grand âge des pirates. Gold Roger, le légendaire roi des pirates, a laissé le One Piece, son légendaire trésor, caché dans une zone du monde appelée GRAND LINE, et maintenant les pirates les plus puissants s’affrontent. pour le retrouver.

Un garçon nommé Luffy idolâtre les pirates, en particulier Shanks, le chef de l’équipage qui visite son village. Un jour, par accident, Luffy mange un « fruit du démon » du butin de Shanks et grâce à cela son corps se transforme en caoutchouc… au prix de ne plus pouvoir nager. Le jour où les pirates quittent définitivement son village, Shanks présente à Luffy son bien le plus précieux : son chapeau de paille. Dix ans se sont écoulés depuis ce jour et Luffy est parti en mer pour devenir le nouveau roi des pirates. La grande aventure de Luffy commence ici ! »

One Piece épisode 1020

Épisode 1020 de l’anime One Piece

Anime disponible sur Crunchyroll

Le chapitre sera publié le dimanche 5 juin à 10h00 (heure locale française)

Sinopsis del último episodio: « ¡Kaido se ríe y los Emperadores se enfrentan finalmente a la Nueva Generación! Luffy emplea con Kaido su mayor técnica conocida hasta la fecha con la intención de acabar con él por la vía rápida, pero no parece que será tan facile ».

My Hero Academia / Boku no Hero Academia chapitre 355

Chapitre 355 du manga My Hero Academia

Manga disponible sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le dimanche 5 juin à 17h00 (heure locale française)

Sonipsis du manga : « L’histoire se déroule dans un monde où 80 % de la population a développé des « dons », faisant ainsi émerger des héros et des méchants. Parmi les 20 % de personnes sans dons se trouve Izuku Midoriya, dont le plus grand souhait est de pouvoir d’étudier à l’UA et de devenir un héros comme son idole All Might. Un jour, après avoir rencontré All Might personnellement, il lui propose d’hériter de ses pouvoirs en voyant sa grande détermination malgré sa naissance sans don. Midoriya accepte et commence à étudier à la UA, où il se fait de nouveaux amis, rencontre d’autres héros professionnels, apprend à maîtriser ses pouvoirs et affronte de vrais méchants. »

Spy x Family épisode 9

Espion x famille anime épisode 9

Anime disponible sur Crunchyroll

À 17h30 le samedi 4 juin 2022 (heure locale française)

Synopsis de l’anime: « Chacun a une partie de lui-même qu’il ne peut pas montrer aux autres. À une époque où les nations du monde entier se retrouvent enfermées dans une féroce guerre de l’information à huis clos, Ostania et Westalis Ils sont dans la guerre froide depuis des décennies La Westalis Intelligence Division (WISE) envoie son meilleur espion, « Twilight », en mission top-secrète pour garder un œil sur le redoutable Donovan Desmond. Le seul problème est que Desmond ne s’associe qu’aux parents des amis de sa fille. et donc Twilight devra fonder une famille et la faire accepter dans la même école… dans une semaine !

Comment allez-vous avoir des enfants dans une semaine ? Faisant ce qu’il peut, Twilight trouve une femme et une fille avec qui partir en mission, mais en même temps, à son insu, ils sont en fait un tueur bavard et un télépathe mignon. Est-ce ou n’est-ce pas la mission la plus difficile à laquelle quelqu’un puisse faire face ?

Boruto : Naruto Next Generations épisode 252

Boruto animé épisode 252

Anime disponible sur Crunchyroll

À 11h00 le dimanche 5 mai 2022 (heure locale française)

Synopsis de l’anime : « A Konoha on est entré dans une ère de paix et de modernité. Les immeubles de grande hauteur se détachent dans les rues, les écrans géants diffusent des images en tous genres et les moyens de transport relient les différents quartiers. Bien qu’il s’agisse encore d’un ninja du village, le nombre de civils a augmenté et la vie des ninjas a changé. Boruto Uzumaki est le fils du Septième Hokage, Naruto Uzumaki, et a rejoint l’Académie Ninja pour apprendre. D’autres étudiants le méprisent immédiatement et le considèrent juste il est là pour être « le fils du Hokage », mais bientôt Boruto dissipera tous ces doutes à son sujet ».

Dragon Quest: The Adventure of Dai épisode 80

Dragon Quest animé épisode 80

Anime disponible sur Crunchyroll

À 04h00 le samedi 4 mai 2022 (heure locale française)

Synopsis de l’anime : « Dai vit sur une île pleine de monstres qui vivent leur vie en paix après la mort du Seigneur des Ténèbres et après avoir secoué son joug. Dai rêve d’être le Héros, mais son grand-père, le monstre Blas, veut pour le former en tant que magicien. C’est alors que le héros arrive sur l’île… du moins c’est ce que pense Dai.

Synopsis du dernier épisode : « Au pays de Crocodin, un Zaboera vaincu est confronté à celui qui supplie pour sa vie. Pendant ce temps, Hyunckel continue de se battre dans le Palais de Vearn, même si le retour d’un vieil ennemi va tout changer. »

Kingdom #4 épisode 9

Kingdom anime saison 4 épisode 9

Anime disponible sur Crunchyroll

À 20h00 le samedi 4 juin 2022 (heure locale française)

Synopsis de l’anime : « Bien qu’ils aient pris un mauvais départ au départ, Zheng et Xin ont grandi pour devenir des camarades. Zheng se bat pour unifier les États belligérants de Qin, tandis que Xin se lève pour devenir un grand général. Ses ambitions changeront l’histoire pour toujours. »

Synopsis du dernier épisode : « Un nouvel adversaire coriace apparaît sur le champ de bataille et lance un appel au duel à son ennemi, mais bien que ses compagnons trouvent cela ridicule, un certain protagoniste décide d’accepter et se présente devant lui. »